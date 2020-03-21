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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol’un aracına hırsızlar girdi

Türkiye'nin yüzünü güldüren Bekir Varol’un aracına hırsızlar girdi

Araç detay

Fenomen Hırsız 

-Bekir Varol konuşması
-Aracın içerisinden detay
-Varol’un konuşarak olayı anlatması
-Arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Bekir Varol hırsızlara böyle sitem etti:-“ Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmezmiş gibi hırsızlar da arabamı talan etti” ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol’un aracına hırsızlar girdi. Daha önce kazaya karıştığı aracın şoförüne seslenişi ile gündem olan Varol bu kez hırsızlara seslenerek, “Hocanın bana zavadak vurduğu yetmezmiş gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı talan etti. Ay hırsızlar neden talan ettiniz ya” dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 220 promil alkolle karıştığı kazada söyledikleriyle Türkiye'nin yüzünü güldüren ve fenomen haline gelen Bekir Varol’un başı bu kez hırsızlar ile derde girdi. Gece geç saatlerde Varol’un aracının yanına gelen hırsızlar aracın bir kapısını kırarak, aracın içerisini talan etti. Sabah geldiğinde aracının durumunu gören Varol, büyük şoke yaşadı. Yaşananlar karşısında şaşıran Varol, bu kez hırsızlara yöresel konuşması ile seslenerek, “Görür müsünüz başıma gelenleri? Hocanın gelip bana zavadak vurduğu yetmez gibi hırsızlar da gelip vurup arabamı. Ay hırsızlar niye arabamı talan edersiniz? Hopörleri bari alıp gitseydiniz? Kapıyı asıla asıla açıklar. Görün mü şu durumu? Ama bir şey almamışlar. Görür müsünüz başıma geleni” dedi.

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