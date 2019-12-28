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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - ARDAHAN

Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - ARDAHAN

- Türkiye'nin otomobili - Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'in konuşması - Fırıncılık yapan Turgay Avşar'ın konuşması - Tatlıcı Enver Alakuş'un konuşmasıTürkiye'nin otomobili beğeni topladıARDAHAN (AA) - Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye bunları başaracak." dedi.
Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer de yerli ve milli otomobilin bölgede heyecana neden olduğunu belirterek, "Hakikaten bizde heyecan oluşturdu. İyi oldu. Bizler daha iyisini isteriz. Kullanacağımız arabanın tabi ki yerli olmasını isteriz." açıklamasında bulundu.Ekmek fırını işleten Turgay Avşar ise yerli otomobilin gerek Türkiye gerek halka faydasının olacağını belirterek, "Çok sevindik. Sonuçta yerli ve milli. Bundan sonra bize maddi ve manevi faydasını isteriz." dedi.

Yerli Otomobil Teknoloji Medeniyetler Sevindik 

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