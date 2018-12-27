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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye'nin lisanslı en yaşı atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda koşarken hayatını kaybetti

Türkiye'nin lisanslı en yaşı atleti Erdoğan Dulda Büyük Atatürk Koşusu'nda koşarken hayatını kaybetti

Erdoğan Dulda'nın yarışa başlaması

Yarış Hastane En Yaşlı Atlet Sağlık Ekipleri 

-Geçen yıl yapılan röportaj (Arşiv)
-Yarıştan detaylar

( ANKARA ) ANKARA - Türkiye'nin lisanslı en yaşlı atleti 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, Büyük Atatürk Koşusu'nda koştuğu sırada hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü nedeniyle Büyük Atatürk Koşusu düzenlendi.
Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayıp Ankara Garı önünde sona erecek yarışa defalarca katılan 92 yaşındaki Erdoğan Dulda, bu senede etkinliğe katıldı.
Dulda, Anıtkabir'in önünden geçtiği sırada fenalaşıp yere yığıldı. Hemen müdahalede bulunan sağlık ekipleri, Dulda'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Hemen hastaneye kaldırılan Dulda'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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