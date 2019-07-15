- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'den “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı

-Büyükelçi Başçeri konuşma



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümü dolayısıyla Başkent Lefkoşa'da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı niteliğindeki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından özelikle Türkiye dışındaki faaliyetler hakkında konuşacağını belirten Başçeri, “251 vatandaşımızın şehit olduğu, 2 binden fazla vatandaşımızın yaralandığı bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenlerin sergilediği vahşetin ve hainliğin benzeri tarihimizde yaşanmamıştır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyor, yaslı ailelerine sabırlar temenni ediyor, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi.

KKTC de dahil olmak üzere diğer ülkelerde Fetullahçı terör örgütüne karşı oluşan farkındalığın bu ülkeler tarafından bu unsurların faaliyetlerinin yakından izlenmesi ve soruşturulması sonucunu doğurduğunu belirten Büyükelçi Başçeri, “Çeşitli ülkelerde örgüt iltisaklı oluşumların giriştikleri gayri kanuni işlemler ortaya çıkartılmıştır. Örgüt mensupları sınır dışı edilmiştir. Bu çabalarımız yurt dışındaki örgüt üyeleri üzerindeki baskıyı arttırmış, örgütün yurt dışı yapılanmasında manevra alanında da ciddi bir daralma yaşanmıştır. Türkiye'nin yanı sıra başta Afrika olmak üzere faaliyet gösterdikleri birçok ülkeden kaçışlar yoğunlaşmıştır, örgütün küresel alanda gözle görülür bir bozulma yaşanırken örgüt, maalesef basını ve lobi imkanlarını kullanarak asılsız haberler üzerinden mağduriyet hikayesi yaratmaya medyada tekrar görünür olmaya, Türkiye'ye düşman çevrelerle işbirliğini güçlendirmeye gayret etmektedir” diye konuştu.

Örgütün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabaların uzun soluklu bir mücadele olduğunu belirten Başçeri, “Ülkemiz bu doğrultudaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Türk Şehitleri Abidesi’nde tören düzenlenecek. Törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Daha sonra Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nde “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi” “The Network” adlı belgesel gösterimi yapılacak, ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Lefkoşa Hala Sultan Camii’de yatsı namazını takiben “15 Temmuz Şehitlerini Yad” programı ile tamamlanacak.

