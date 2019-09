Türkiye’nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 6'sını Ahlat karşılıyor İzle

-Fasulye tarlası ziyaretinden detay görüntüler

-Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın konuşması

-Çiftçi Rıdvan Altuntaş’ın konuşması



( BİTLİS )- Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat:- “Ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için üreticimizin her zaman yanındayız” BİTLİS



- Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 6'sını karşılayan Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasatta sona gelindi.Ahlat ilçesine Bahçe köyündeki fasulye tarlalarında incelemelerde bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, tarlalarda son fasulye hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, bol kazançlar diledi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Erat, Ahlat’ta üretilen fasulyenin Türkiye genelinde yapılan üretimin yüzde 6'sına tekabül ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve valimizin talimatları doğrultusunda ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak için üreticimizin her zaman yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. Yerli ve milli ekonomi çalışmaları doğrultusunda şu an Ahlat ilçemizde 15 bin ton fasulye üretimimiz mevcuttur. Şu anda da Bahçe köyünde yapılan son fasulye hasadına eşlik ederek; köylülerimize, çiftçilerimize bolluk ve bereket diledik. İnşallah seneye fasulye üretimini ülke ekonomisinde yüzde 6 değil Ahlat olarak yüzde 10 olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda çiftçimizin yanındayız. Ahlat'ta gerek fasulye gerekse diğer üretim alanlarımızda hem ilçemizden hem de çevre il ve ilçelerden gelen 20 bin kişiye iş imkanı veriliyor ve böylece ekonomiye de katkı sağlıyoruz" dedi.

Çiftçilerden Rıdvan Altuntaş verimden memnun olduklarını belirterek, “Yaz mevsiminden mahsulümüzü ektik. Bugün de hasılat zamanımızdır. Son hasada ulaştık. Fasulyemizin hasadını yaparak çadırlara serip kuruttuk. Birkaç gün sonra da nasipse satışını yapacağız. Verimimiz de gayet iyi ve güzeldi” diye konuştu.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a, tarla ziyaretlerinde Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Zübeyr Ergezen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdurrahman Pirhasanoğlu ve Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden eşlik etti.