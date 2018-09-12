Türkiye'nin konuştuğu reklamı yapan genci İHA buldu

-Reklamı veren gençle röp.

-Otobüs şoförü röp.



( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsünün arkasındaki "Faizi terk edin" yazılı reklamı yaptıran genci İHA buldu. 25 yaşındaki Ahmet Özcan, yapığı reklamların ardından gelen tepkilerin çok olumlu olduğunu ve herkesin hoşuna gittiğini söyledi.



Özcan, "Sosyal medyada konuşuldu. Maksadım zaten buydu, insanlara ulaşmaktı. Reklamın parasını kendi cebimden verdim. Sizin aracılığınızla daha çok insana ulaşmış olacağız. Hedefim sadece tebliğ etmek. Başka maksadım yok. Destek verirseler yıllar boyunca bu reklamı yapmak istiyorum. Herkes üzerine düşenini yapsın. Az çok fark etmez. Birbirimize destek olalım" dedi.

Halk otobüsü şoförü ise, reklamın hayli dikkat çekici olduğu belirterek, bazen yazıyı gören sürücülerin önünü keserek tebrik ettiğini söyledi.



(SA-MŞ)

