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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezinde sular altında kalan seralar havadan görüntülendi Haberi

Türkiye’nin kışlık sebze üretim merkezinde sular altında kalan seralar havadan görüntülendi Haberi

Motopomplarla boşaltılmaya çalışılan sel suları

Salar Sağanak Yağış Tarım Su Baskını Irak 

-Seralardan detay görüntüler
-Seralarda çalışan işçilerden görüntüler
-Hasat edilen patlıcan
-Seralardan getirilmiş kasalarda araca yüklenen patlıcanlar
-Drone ile su basan seralardan görüntüler
-Üretici Kenan Özmen ile röportaj
-Üreticinin birisinin su altındaki serada patlıcanları göstermesi

( MERSİN -ÖZEL)- Üreticiler kendi imkanlarıyla suları boşaltmaya ve seradaki sebzeleri hasat etmeye çalışıyor MERSİN

- Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan yağışların sular altında bıraktığı marul, kabak, biber ve patlıcan seraları havadan görüntülendi. Üreticiler seralardaki suları kendi motopompları ile boşaltırken, sular altında kalan sebzeleri de hasat etmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz Bölgesi'ni etkisi altına alan ve 3 gün süren sağanak yağışlar, Mersin'in Tarsus ilçesinde denize yakın olan Kulak ve Bahşiş mahallelerinde tarla ve seraları sular altında bıraktı. Üreticiler, motopomp ve alt yapı eksikliği nedeniyle her yıl su baskınlarına maruz kalan tarlaları adeta göle dönünce perişan oldu. Marul, kabak, biber ve patlıcan seralarındaki suları kendi motopompları ile tahliye etmeye çalışan üreticiler, bir yardan da su basan seralardaki patlıcanları hasat etmeye çalışıyor. Her yıl bu manzarayla karşılaştıklarını anlatan üreticiler, bölgeye yapılacak 9 dev motopomp yatırımının biran önce bitirilmesini istiyor. Üretici Kenan Özmen, kabak, patlıcan, biber ve marulun hasat safhasında sular altında kaldığını belirterek, "Bahşiş Mahallesi'nin nüfusu 3 bin. Bu seralarda 10 bin kişiye iş imkanı sağlanıyor. Burada üretilen kabak ve marul Rusya ve Romanya'ya gönderiliyor, patlıcan ise Irak ve iç piyasaya satılıyor. Yağış ve su baskınından zarar gördüğü için üretici de, tüketici de zarar ediyor. Tüketiciye ürün en pahalı haliyle ulaşıyor. Türkiye'nin kış aylarında tarımsal ihtiyacının yüzde 40’ı bu bölgeden sağlanıyor. Eylül ayında bitmesi gereken 9 adet dev motopomplar tamamlanmadığı için kendi imkanlarımızla suları tahliye etmeye çalışıyoruz ancak yetmiyor. Bu su baskınları her sene yaşanıyor, artık bu çilenin son bulmasını bekliyoruz" dedi.

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