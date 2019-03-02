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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil' - AYDIN

'Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil' - AYDIN

"Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil" - AYDIN - "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" konulu konferans - Konferanstan genel görüntü - Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün konuşması"Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil"AYDIN (AA) - Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, "Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil." dedi.
Eğitim Bir - Sen Aydın Şubesince düzenlenen "Kanayan Yaramız Doğu Türkistan" konulu konferansa katılan Tümtürk, gazetecilere, Çin'in uygulamalarının 3'üncü dünya ülkelerine işleyebileceğini söyledi.

Türkiye'nin demokrasi geleneği olan, adaleti ve hakkaniyeti kendisine düstur edinen bu coğrafyanın hakim gücü olduğunu vurgulayan Tümtürk, "Türkiye'nin karakterini ve siyasi pozisyonunu Çin anlayabilmiş değil. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere yöneticilerimiz, Çin'e anlayacağı dilden gerekli cevabı vereceklerdir. Türkiye'nin Doğu Türkistan sorumluluğunu ve 35 milyon Müslüman Uygur Türküne sahip çıkarak zalime karşı hakkaniyetli tavrını Doğu Türkistan Meclis Başkanı olarak alkışlıyorum, şükranlarımı ve minnetimi sunuyorum." dedi.

Hakkaniyet Lyon Konferans 

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