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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
'Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması Iraklılara büyük destek' - ERBİL

'Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması Iraklılara büyük destek' - ERBİL

"Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünü savunması Iraklılara büyük destek" - ERBİL

: - ITC Başkanı Erşet Salihi ve Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın görüşmesinden detaylar - ITC Başkanı Erşet Salihi'nin açıklamaları - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın açıklamalERBİL (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkiye'nin her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunduğunu belirterek, "Bu her zaman Iraklılara büyük destek olmuştur." dedi.
Salihi, Erbil temasları kapsamında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin her zaman Iraklıların yanında olduğunu vurgulayan Salihi, "Türkiye her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü savunan bir komşu ülke. Bu, her zaman Iraklılara büyük destek olmuştur." diye konuştu.
Salihi, Türkiye'nin yardım eli uzatan bir ülke olduğunu, gerek insani boyutta gerek yaralıların tedavisi anlamında her zaman Iraklılara kapılarını açtığını ifade etti.
Başkonsolos Hakan Karaçay da Salihi ile çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

Alışveriş 

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