Türkiye’nin İnsansız Deniz Aracı görücüye çıktı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da düzenlenen High Tech Port’da Türkiye’nin ilk yerli ve milli insansız deniz aracı İDA görücüye çıktı. Savunma ve havacılık sektörünün geliştirilmesine yönelik üretilen iş ve hizmetlerin ziyaretçilere anlatılacağı High Tech Port’ta ilk yerli ve milli insansız deniz aracı İDA da ziyaretçilerle buluştu. Keşif ve gözetleme amaçlarının yanı sıra terörle mücadele, deniz sınırlarının korunması, düzensiz göç ile mücadele gibi alanlarda kullanılabilecek olan İDA, üzerindeki oto pilot, otomatik rota konumlandırma ve dinamik konumlandırma sistemleriyle görev bilgisayarına yüklenilen rota üzerinde hedefine gidebilme özellikleri ile dikkat çekiyor. İDA'yı geliştiren şirketin yönetim kurulu başkanı Hakan Kayacı, geliştirilen İDA sistemi sadece gözetleme ve keşif amaçlı değil, üzerine yük olarak takılabilecek silah sistemleri ile Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Kayacı, “Burada bunun bizim için en önemli özelliği tamamen insansız, tamamen yerli ve milli olması. Bununla ilgili olarak, bizim de uzun süredir bir çalışmamız var ve bunu Mersin'de üretiyoruz. Teknopark üniversite ve sanayi işbirliği şeklinde bu projelerimizi denemesi yapıldıktan sonra prototipini ürettik. Amacımız da Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili ve buranın Deniz güvenliğine ve ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla bir bekçi, bir polis, devriye gibi gezerek buralarda görev yapacak. Tamamen insansız tamamen karadan kumanda ve uzaktan kumanda şeklinde düzenledik. Bunun bir kumanya bütün bilgiler geliyor, oradan herhangi bir şekilde bir gemi, kayıtsız bir tekne veya not falan görüldüğü zaman onların üzerinde gidiyor, kayıtları bilgiye veriyor ve merkeze bilgi verip oraya acil güvenlik tedbirler alınacak şekilde tasarlandı. Bir de bunun silahlı olanı ‘Orkan’ dediğimiz yine silahlı üzerine yük koyabileceğimiz, programımız içerisinde. Buna örnek olarak, Fatih Araştırma gemimiz var güvenliğini sağlamak amacıyla bir bekçi görevi yapacak, üzerindeki silahlarla herhangi bir dışarıdan gelecek tehlikeye karşı koruma altında olacak. Herhangi bir şekilde bir çatışmaya girdiği zaman can kaybı olmayacak, kendisi tamamen karadan kumanda edildiğinden dolayı güvenliğinizi sağlamış olacağız” dedi.



