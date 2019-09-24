Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk ticari Airbus 380 uçuşu gerçekleşti

Türkiye’nin ilk ticari Airbus 380 uçuşu gerçekleşti

havalimanında yolculardan görüntü

Yolcu Uçağı 

-uçağın inişinden
-uçaktan görüntü

( MUĞLA )- İngiliz turistler ülkesine dönüyor- Airbus 380 tipi yolcu uçağı Türkiye’deki ilk ticari uçuşunu Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından İngiliz vatandaşlarının ülkesine dönmesini sağlamak için gerçekleştirdi. MUĞLA

- İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçak Dalaman Havalimanına geldi. Thomas Cook yolcularından bazıları dört motorlu Airbus 380 tipi yolcu uçağı ile ülkelerine döndü. Airbus 380 tipi yolcu uçağı Türkiye’deki ilk ticari uçuşunu Dalaman Havalimanından gerçekleştirdi. Saat 22.30’da havalimanına inen uçak, toplam 471 koltuk kapasitesi ile Dalaman’daki ilk grup Thomas Cook yolcularını Londra’ya götürdü. Dalaman Havalimanındaki ilk uçuşta 222 yolcu yer aldı. İngiliz turistler, Muğla’nın ilçelerinden tur otobüsleri ve minibüslerle havaalanına taşındı. İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen 12 uçakla 24 saat içinde yaklaşık 3 bin İngiliz’in ülkesine döneği öğrenildi. - Şirket ticari faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı. Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden İngiliz vatandaşların geri getirilmesi için çalışma başlatılmıştı.
İlgili Foto Galeriler
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı