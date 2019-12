Türkiye’nin ilk mücevher festivali başladı Haberi

-Ebru Erdoğan ile röportaj

( İSTANBUL )- Günde 1 liralık taksitlerle mücevher sahibi olabilirsiniz- İhracat fazlası mücevherler en ucuz fiyatlarla satışa sunuldu İSTANBUL



- Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen altın ve pırlanta mücevherler çok özel fiyatlarla Türkiye’nin ilk “Mücevher Festivali” ile tüketicilerle buluştu. Ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy’un katılımıyla Watergarden Ataşehir’de başlatılan festivaldeki mücevherler 300 TL’den başlayan fiyatlarla kredi kartlarına 8 taksit imkanıyla satışa sunuluyor. Türk mücevher sektörünün ihracat yıldızları Roberto Bravo, Regold, Hoşgör, Haydan, Motif ve Tekila Kuyumculuk, yurtdışına ihraç ettikleri altın ve pırlanta mücevher ürünlerini “Mücevher Festivali” ile tüketicilerle buluşturarak Türkiye’de bir ilke imza attılar. İstanbul Batı Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da kapılarını açan ve 31 Aralık akşamına kadar devam edecek Mücevher Festivali’nde stoklarla sınırlı ihracat fazlası altın ve pırlanta yüzükler, küpeler, kolyeler, bileklikler 300 TL’den başlayan çok özel fiyatlarla kredi kartına 8 taksit imkânıyla satışa sunuluyor. Toplamda 4,5 milyon dolarlık bir stokla kapılarını açan festivalde ayrıca toplamda 100 adet olmak üzere her 25’inci kişiye bir adet pırlanta kolye hediye edilecek. 300 liraya değerli koleksiyonlara sahip olunuyor Roberto Bravo Pazarlama Müdürü Didem Tunc ekonomiye katkı sağlamak adına artık festivalin düzenli olarak yapılacağını duyurarak, “Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriyoruz. Ürünler ihraç fazlası ve ciddi anlamda çok uygun rakamlarla tüketici ile buluşturuyoruz. 300 liradan başlayan fiyatlarla harika koleksiyonlara sahip olabilirler. Ayrıca sekiz taksit imkanı var. Böylelikle taksitlerinizi günlük fiyata böldüğünüzde 1 liralara geliyor. Yani ayda 30-40 liraya değerli mücevherlere sahip olabilecek tüketiciler. Her kadın mücevheri çok sever o yüzden ciddi bir kitleye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yılbaşı öncesi de hala daha hediye almayanlar için de bir fırsat. Sonuçta ihracat fazlası ürünler normalde eritiliyor ve ne sektöre ne de ekonomiye hiçbir katkı sağlamıyor. Biz de bunun yerine biraz daha katkı sağlamak adına bir yol izledik. Bu ilk festivalimiz. Bundan sonra her yıl düzenli olarak bu festivale devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Müşterilere çok özel indirimler sağlanmış” Festivalde herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceğini söyleyen misafirlerden Ebru Erdoğan da fiyatların gerçekten çok indirimli olduğuna vurgu yaparak, “Ben Kapalı Çarsı’ya da sık sık gidip gelen birisiyim bu yüzden de fiyatları az çok biliyorum. Gerçekten çok özel indirimler yapılmış. Ben daha çok özel tasarımlara ve koleksiyonlara bakıp bir tane alacağım. Bence herkes kendine göre bir şeyler bulabilir. Çok güzel ürünler var” şeklinde konuştu.





