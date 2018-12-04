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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin ilk madenci korosundan muhteşem konser

Türkiye'nin ilk madenci korosundan muhteşem konser

Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ile röp.

Vagon Anavatan Başkent Şili Kışla 

-Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Derya Akbıyık ile röp.
-Salondan detaylar
-Koronun sahneye çıkışı
-Şarkıları seslendirmeleri

( ZONGULDAK )- Sahneye madenci kıyafetleriyle çıkıp, izleyenleri hem coşturdular hem ağlattılar ZONGULDAK

- Zonguldak'ta madencilerden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan madenci korosu, verdiği muhteşem konserle unutulmaz bir gece yaşattı. Zonguldak Kent Konseyi tarafından oluşturulan madenci korosu, yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından unutulmaz bir konser verdi. Yeraltında mesaisini sürdüren işçiler, diğer taraftan mesai dışında bir araya gelerek konsere hazırlandı. Mustafa Kömürcü'nün şefliğini yaptığı koro, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde sahne aldı. 800 kişilik salon hınca hınç dolarken, davetliler şarkılara alkışlarla halaylarla eşlik etti. İki mühendisin yer aldığı koronun tamamı ise yeraltında çalışan maden işçilerinden oluşuyor. Yer altında çalışırken söyledikleri türküleri sahnede seslendiren maden işçilerinin sahneye kömür yüklü vagonu taşıyarak gelmeleri de izleyenleri adeta duygulandırdı. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Derya Akbıyık, "Bu gün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Zonguldak Kent Konseyi olarak bizler yürütme kurulunda yer alıyoruz. Burada amaç madencilerden oluşan bir koro. Türkiye'de bir ilk. Zonguldak emeğin başkenti ve madencilerin olduğu bir şehir. Zonguldak kömürün anavatanı. Kent Konseyi olarak böyle bir çalışma yapılması planlandı. Ve hayata geçti. TTK, Fatih Halk Eğitim Merkezi de bizlere destek oldu. Haziran ayından bu yana provalar ve çalışmalarla geçti. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde olduğu için çok anlamlı" dedi.
Koro, yaklaşık iki saat boyunca davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve davetliler katıldı.

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