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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı (2) - KARS

Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı (2) - KARS

- Yarışan araçlardan detaylarTürkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı - TOSFED'in, Kars Eksi 36 Derneği işbirliğiyle Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde organize ettiği ralli sona erdiKARS (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Kars Eksi 36 Derneği işbirliğiyle Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı.Kızılçubuk mevkisinde başlayan yarışlar, Şehitler ve Soğuksu etabıyla tamamlandı. Yarış anında devrilen ya da arıza yapan otomobillere anında müdahale edildi.Genel klasmanda pilot Hakkı Ağaoğlu ve yardımcı pilot Erkan Güleren birinci, pilot Uğur Soylu ve yardımcı pilot Kerim Tar ikinci, pilot Ersin Yücesan ve yardımcı pilot Doğukan Topkaya üçüncü oldu.Yarışma sonunda dereceye giren pilotlar için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi.
Törene, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yarışmacılar, yarışma teknik heyeti ile vatandaşlar katıldı.
Dereceye giren sporculara kupalarını protokol üyeleri verdi.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmaların çok iyi bir ortamda tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:"Ben de ilk defa büyük heyecanla buraya geldim. Hatta Kars rallisine destek için kendim de öncü aracı kullanarak yarıştım. Öncelikle Sayın Valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Kars Eksi 36 Derneğimize çok teşekkür ediyoruz. Bu sene mahalli statüde yarışmıştık, inşallah önümüzdeki sene ulusal hatta destek alabilirsek uluslararası bir yarış düşünüyoruz. İlk yıl olmasına rağmen çok çok başarılı bir yarış oldu. Sporcularımız da çok mutlu oldu. Umarız seneye daha büyük festival çerçevesinde bu yarışları gerçekleştireceğiz."Genel klasmanda birinci olan pilot Hakkı Ağaoğlu da sezonun ilk rallisini Sarıkamış'ta gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Etaplar gayet güzeldi, herhangi bir mekanik arıza yaşamadık. İnşallah seneye ulusal takvimde yer alır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabii ki eksiklikler, aksaklıklar vardı ama gelip geçici şeyler. Seneye inşallah daha güzel bir ralli olur." değerlendirmesinde bulundu.Yardımcı pilot Erkan Güleren ilk defa düzenlenen bir rallide bulunmanın ve bu yarışı genel klasman birincisi olarak bitirerek tarihe geçmenin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok emek harcanmış bir yarış, çok teşekkür ediyor. Bu yarışların devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Ödül Töreni Belediye Başkanı Muhabir Uluslararası Festival 

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