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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk kış rallisi nefes kesti Haberi

Türkiye’nin ilk kış rallisi nefes kesti Haberi

Ralliden genel ve detay görüntüler

Yarış Dera Efes 

-Sporculardan genel ve detay görüntüler
-Yarıştan genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi nefesleri kesti. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Eksi 36 Spor Kulübü iş birliğiyle organize ralli, bugün de sırasıyla Köşk (8,46 kilometre) ve Soğuksu (7,30 kilometre) etaplarını geçtikten sonra Sarıkamış Kütük Ev'deki servis alanına ulaştı. Sonrasında bu iki etabı bir kez daha geçecek yarışçılar, aynı zamanda ralli merkezi de olan Ekinata Grand Toprak Hotel'de yarışı noktaladı.
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