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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk Harry Potter temalı kafesi Trabzon’da açıldı İzle

Türkiye’nin ilk Harry Potter temalı kafesi Trabzon’da açıldı İzle

Kafeden görüntüler

İngiltere Rekor Lyon Mobil Uygulama Konsept 

-Kafe sahibi Burak Kardaş ile Röp.
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'da açılan Harry Potter konseptli kafe meraklılarını bekliyor. Dünyada izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı dönemden bu yana milyonlarca hayranı bulunan Harry Potter filminden ilham alınarak dizayn edilen kafe, Türkiye’de ilk dünyada ise ana kalesi olan İngiltere’den sonra ikinci Harry Potter temalı kafe olma özelliğiyle dikkat çekiyor. İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap halinde yazılan fantastik romanlardan ve bu kitaplardan uyarlanan film serisinden esinlenerek Trabzon’un Ortahisar ilçesinde tarihi bir binada açılan kafe, konsepti ile görenleri etkiliyor. Filmde Harry Potter'in giydiği pelerinin ve sihir yapmak için kullandığı asanın benzerinin de bulunduğu kafede filme dair birçok obje bulunuyor. Kafenin Harry Potter temalı açılması fikrini sunan ve kafe sahiplerinden olan Burak Kardaş, ilkokuldan beri bu fantastik dünyanın sıkı ve büyük bir takipçisi olduğunu belirterek, “Bu fantastik dünyayı hayranlarına ulaştırmak için böyle bir girişimde bulundum. Kafemiz kendi tasarımlarımızı barındırıyor. Filmin dışında herhangi bir tasarıma yer vermedik. Kafemizdeki birçok objeyi kendimiz yaptık. Mevcut hayat şartlarından dolayı doğru zamanın bugün olduğunu düşündük. Bu yüzden böyle bir girişimde bulunduk. Araştırmalarımız doğrultusunda Türkiye’de ilk olduğumuzu, dünyada ise ana kalesi olan İngiltere’den sonra ikinci olduğumuzu öğrendik. İlk filmde de olduğu gibi filmin baş kahramanı Harry’nin bu sihir dünyasıyla ilk buluştuğu yolculuğun kapısı olduğu için böyle bir isim koymayı düşündük” dedi.
Yakın zamanda kafenin bir mobil uygulamasının da çıkacağını söyleyen Kardaş, “Bu uygulamada Harry Potter filmindeki karakterlerin ürünlerinin satışları olacak, aynı zamanda etkinlikler düzenlenecek” ifadelerini kullandı. (NAK-OK-
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