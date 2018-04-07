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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye’nin ilk Çizgi Roman Okulu açıldı

Türkiye’nin ilk Çizgi Roman Okulu açıldı

Sergiden görüntüler

Matematik Açılış Töreni Padişah Dünya Çocukları Öğrenciler 

-Çizgi roman sınıfından görüntüler
-Öğrencilerden görüntü
-Röportajlar
-Genel ve detay görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye’nin ilk Çizgi Roman Okulu, padişahlardan oluşan çizgi roman sergisi eşliğinde Sancaktepe’de açıldı. Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çizgi Roman Okulu’nun açılışı, padişahlardan oluşan çizgi roman sergisi eşliğinde açıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’ndeki açılış törenine Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem’in yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kurdele kesimiyle başlayan açılış programı, Başkan Erdem’in öğrencilerin sınıflarını ziyaret etmesiyle sona erdi. “Gençlerimizi kutluyorum” Gençlere başarılar dileyerek sözlerine başlayan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, ‘‘Sancaktepe ilkleri başaran, girişimci, gelişen yeni bir ilçe. Bugün hocalarımızın gayretleriyle burada belediye olarak sultanlarımızın ve padişahlarımızın fotoğrafları çizgi roman şeklinde resmedilmiş, sergileniyor. Ben hocalarımı tebrik ediyorum. Sancaktepeli gençlere, onların istikballerini katkı sağlayacak önemli bir çıkış yolu. Gençlerimizi de kutluyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
“Çizgi roman, kültür ekonomisi kavramının karşılığıdır” Çocuklara çizgi romanı sevdirdiğini ifade eden Gazeteci Yazar Fehmi Demirbağ, “Çocuklarımızı batının sanal kültür kahramanlarıyla tek yanlı olarak yetiştirmeyelim. Bizim de kendi çocuklarımıza anlatacak hatta kendi çocuklarımız üzerinden dünya çocuklarına anlatacağımız hikayelerimiz var. İyilik, merhamet ve medeniyeti ifade eden hikayeler. Tabi çizgi roman deyince şunu da anlamak lazım çizgi ve roman hem çizimin hem de edebiyatın bir arada yer aldığı bir sanat dalı. Aynı zamanda ekonomi, yani markalaşma. Bugün Spiderman’i dünyada bilmeyen yok, Spiderman’ın çarşafını oyuncağını kullanmayan çocuk da yok. Bu aynı zamanda para, yani kültür ekonomisi kavramının da karşılığıdır çizgi roman” dedi.
“Çizmeyi seven herkesi bekliyoruz” Çizgi romanın hayatını değiştirdiğini ifade eden Merve Gedik ise, “Bu yaptığım çalışmalar hayatıma da çok yansıdı, gerçekten hayatımda ilk kez bir şeyi bu kadar severek yapıyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, gerçekten bir yeteneğim vardı ama nasıl yöneleceği mi bilmiyordum onlar sayesinde çizgi romanla tanıştım. Burada vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hayatıma çok güzel şeyler kattı burası. Eli kalem tutan ve gerçekten çizmeyi seven herkesi buraya bekliyoruz” dedi.
“Çizimin matematikle ilişkisi olduğunu anladım” Bu okul sayesinde çizgi romanla tanışan 8 yaşındaki Melih Özer ise, “Buraya altı haftadan beri geliyorum. Öğretmenlerim ve arkadaşlarım beni çok iyi karşılıyor. Çizmek çok güzel bir duygu. Çizimin matematikle ilişkisi olduğunu anladım, matematiğim de çok iyi o yüzden çizimin de gayet iyi” ifadelerini kullandı. (FM-HB-
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