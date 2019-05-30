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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye'nin ilk beyaz aslanları İstanbul'da

Türkiye'nin ilk beyaz aslanları İstanbul'da

- Aslanlardan detaylar - Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı ile röportaj - Dünyada koruma altındaki "beyaz aslan" türünden 2 erkek, 2 dişi aslan, Tuzla'daki Aslan Park'taki yerini aldı - Yaşları 2,5 - 3 arasında değişen her bir aslan, günde 20 kilogram et yiyor - Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı: - "Beyaz aslanlar, Uluslararası Hayvan Taşımacılık Sistemi'ne uygun olarak İstanbul 'a getirildi.
Aslan Park'a getirmekteki amacımız, hem turizme hem de bu aslan türüne katkı sağlamak"İSTANBUL (AA) - Dünyada koruma altındaki "beyaz aslan" türünden 2 erkek, 2 dişi beyaz aslan, Tuzla'daki Aslan Park'a getirildi.
Türkiye'nin ve içinde bulunduğu coğrafyanın ilk ve tek Aslan Park'ı yeni misafirlerini ağırlıyor.Türkiye'nin ilk beyaz aslanları, Aslan Park'taki yerini aldı. Beyaz aslanlar, ziyaretçilerle ve basınla bugün ilk kez buluştu.Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koruma altındaki bir tür olan beyaz aslanlardan dünyada sadece 30 adet kaldığının ön görüldüğünü söyledi.

Nesillerinin devamı amacıyla 2 erkek, 2 dişi olarak Çek Cumhuriyeti'nden getirilen beyaz aslanların yaşlarının 2,5 - 3 arasında değiştiğini belirten Turanlı, "Beyaz aslanlar, Uluslararası Hayvan Taşımacılık Sistemi'ne uygun olarak İstanbul 'a getirildi.
Aslan Park'a getirmekteki amacımız, hem turizme hem de bu aslan türüne katkı sağlamak. Beyaz aslanlar Güney Afrika'da görülen bir tür. Doğada bulunmadıkları için koruma altındalar. Sayılarının az olması nedeniyle pandadan bile daha kıymetli bir tür olarak belirtiliyor." dedi.
Bu aslanların günde 20 kilogram et yediğini, bir gün beslendiğini bir gün beslenmediğini anlatan Turanlı, 4 aslanın isimlerinin "www.turkiyeninkedileri.com" üzerinden yapılacak oylama ile belirleneceğini sözlerine ekledi.

İsaf Muhabir Ziyaretçiler Panda 

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