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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin ilk başkanını seçmek için tüm zorluklara katlandı

Türkiye'nin ilk başkanını seçmek için tüm zorluklara katlandı

Okula gelişi

-Yürüyüşü
-Sandık başına gelişi
-Merdivenlerden inmesi

( GİRESUN )- Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Hanife Yanbul tüm zorluklara rağmen oy kullanmak için okula geldi GİRESUN

- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri bugün saat 08.00 itibariyle tüm Türkiye’de başladı.
Giresun’da da sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya gelen vatandaşlar oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Giresun’un Yağlıdere ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Hanife Yanbul tüm zorluklara rağmen oy kullanmak için okula geldi. 00.00.1930 doğumlu Hanife Yanbul belindeki rahatsızlıktan dolayı oy kullanacağı okula gelişinde ve oy kullanım sonrası gidişinde zorluk yaşadı. Kulağında duyma sorunu da yaşayan Hanife Yanbul kızları ile beraber zorluk içinde çıktığı kattan iniş esnasında merdivenlere oturarak indi. Yaşlı kadın düşme korkusu ile kızlarının ve çevreden gelen yardım tekliflerini ise ret etti. (RY-ÖS-Y)
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