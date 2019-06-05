Türkiye'nin ilk ana jet üssünde Mehmetçikler bayramlaştı

-Kahvaltı yapan askerler

-Yemek duası

-Bayram Namazı

-Tören alanında bayramlaşma

-Askerlerin baklava alışı

-Nöbet mevzilerinin gezilmesi

-2 ayrı asker ile röportaj



( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Türkiye'nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ndeki Mehmetçikler, büyük sevinç ve gurur yaşadı. Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve caydırıcı gücü olma özelliği taşıyor. Rütbeli personel, sözleşmeli hükümlü er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik büyük sevinç ve gurur yaşadı. Sabah hep birlikte bayram kahvaltısı yapan askerler daha sonra bayram namazı kıldı. Bayram namazına rütbeli personellerde katıldı.

9. Ana Jet Üssü tören alanında yapılan bayramlaşmada Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, kışlada bulunan askerlerin tek tek ellerini sıkarak bayramlarını tebrik etti. Hava üssünde bayramda nöbet tutan rütbeli personel bayram dolayısı ile nöbet mevzilerini gezerek bayramın ilk günü nöbet tutan askerlerin de bayramını kutladı.

