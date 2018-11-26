Türkiye'nin eşşiz dağ manzaraları havadan görüntülendi İzle



- İSTANBUL



Tükiye'nin dört bir yanındaki muhteşem dağ manzaraları DroneTürk grubu pilotları “Doğa İçin Uç 7” projesi için havadan görüntüledi. 7.cisi düzenlenen projede Sislerin içinde yükselen dağların görüntüsü kendine hayran bıraktı. Türkiye’nin doğal güzelliklerini tanıtmak ve doğanın korunmasına katkı sağlamak için DroneTürk grubu “Doğa İçin Uç 7” projesi kapsamında çok sayıda insansız hava aracını (Drone) Türkiye'nin farklı illerinde doğa manzaralarını kaydetmek için gökyüzüne havalandırıldı. 26 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 32 drone pilotunun görüntülerin seçildiği proje de Türkiye’nin dağları tema olarak seçildi. Çekilen görüntülerde Trabzon’un eşsiz yeşili sislerin arasından yükselen dağların görüntüsü ile birleşmesi kendine hayran bıraktı. Proje de Van, Amasya, Rize, Trabzon, Afyon ve bir çok ilden çekilen dağların görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Projeye kalan gönüllülerden görüntü sahipleri adına TEMA Vakfına isimlerine 1'er adet fidan bağışı yapılarak isimlerine sertifikaları gönderildi. Böylelikle Doğa İçin Uç projesinde 1 görüntüye 1 fidan sloganı ile daha fazla katılımı teşvik etmektedir. Proje sorumluluğunu DroneTürk grubu kurucusu Mustafa Kaçan üstlendiği çalışmaya toplam 422 çalışma gönderilmiş ve içlerinden seçimi yapılan 36 plan projede seçilmiştir. 6 ay süren müzik çalışmasının ardından Barış Manço'nun efsane Dağlar Dağlar müziğinin epic ve türk ritmleriyle süslenerek proje görüntülerine aranje edildi. Proje müziğinde Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Özgür ÇELİK'e ve aranjesini düzenleyen Serdar Kastelli ile çalışmışlardır.

