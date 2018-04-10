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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu'nun Duhok temasları (2) - Zaho Tüneli - DUHOK

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu'nun Duhok temasları (2) - Zaho Tüneli - DUHOK

- Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın Zaho Tünelinin yapımı üstlenen şirket yetkilileri ile görüşmesi - Duhok - Zaho yolundan detaylar - Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın Zaho Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde incelemesi - Tünelin içinden detaylar - Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay'ın açıklamaları Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Habur Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu ve birtakım görüşmeler yaptı.Karaçay, görüşmelerinin ardından Duhok ’ta bir Türk şirketinin yapımını üstlendiği Zaho Tüneli'ndeki çalışmaları yerinde inceledi ve firma yetkililerinden bilgi aldı.Bu temasları sırasında yaptığı açıklamada Karaçay, şunları söyledi:" Duhok ve Zaho’da temaslarda bulundum. Bu temaslarımda daha ziyade Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir unsuru olan sınır kapısında incelemelerde bulundum. Bu ziyaretim kapsamında Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Zaho Tüneli’nin de hangi aşamada olduğu konusunda bilgi aldım."Erbil Başkonsolosu, tünelin 3 bin 600 metre uzunluğunda olduğunu ve Duhok ’u Zaho üzerinden Habur Sınır Kapısı’na bağlayacağını belirtti.
Karaçay, tünelin Türkiye ve Irak arasında çok iyi bir köprü vazifesi göreceği düşüncesinde olduklarını sözlerine ekledi.

Uzunlu Görece Sınır Kapısı 

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