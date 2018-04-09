Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölüne ulaşım sağlandı

Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölüne ulaşım sağlandı

Ağrı yol açma

Kar Temizleme Harekete Geç Kış Mevsimi Yağan 

-Balık Gölü'nün yolunun açılması
-genel detay
-4 metreyi bulan kar kütleleri

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölü olma özelliği taşıyan Balık Gölü çevresinde bulunan ve kış mevsimi boyunca ulaşıma kapalı olan köy ve mezra yolları 3 gün süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Türkiye’nin en soğuk ve en fazla kar yağan illerinden biri olan Ağrı’da, 2 bin 241 rakımı ile ülkenin en yüksek gölü olan Balık Gölü’nün çevresinde bulunan Tanyolu Köyü ve 3 mezrada kar temizleme çalışması başlatıldı. Yaz aylarında komşu iller başta olmak üzere yüzlerce yaylacının geldiği ve kış mevsimi boyunca yolları aylarca kapalı olan Balık Gölü ve çevresinde bulunan köylerde havaların ısınması il birlikte Taşlıçay İlçe Özel İdaresi yolların ulaşıma açılması için harekete geçti. Kar temizleme çalışmasına 1 dozer, 1 kepçe, 1 kamyon ve 8 personel katıldı.
Kış boyunca biriken ve birçok yerde yüksekliği 4 metreyi bulan kar ekiplere zor anlar yaşattı. Ekipler 3 gün boyunca yoğun çaba sarf ederek köy ve mezraların yollarını açarak Taşlıçay ilçesi ile ulaşımı sağlamış oldu.
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı