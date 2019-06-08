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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli tamamlandı İzle

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli tamamlandı İzle

-Genel ve detay

( ANKARA )- Ankara 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak ANKARA

Uzunlu Su Tüketimi Lyon İçme Suyu 


- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen ve. Tünel sayesinde Ankara 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak. Ankara’nın yaklaşık 100 km kuzeybatısında yer alan Gerede Sistemi, Bolu’nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayarak güneye doğru ilerliyor ve Çamlıdere Barajında son buluyor. Ankara’yı içme suyu noktasında rahatlatacak “Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi” ile Başkente memba kalitesinde içme suyu sağlanacak. Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkemizin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası’ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara’ya aktarılacak. Üç noktadan köstebek de denilen tünel delme makinesiyle açılan 4,5 m çapındaki tünelden, Ankara barajlarında şu an yeterli su bulunması ve ayrıca projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor. Resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1,2 milyon metreküp olan Ankara’nın 2050 yılına kadar olan nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen bu projenin resmi açılışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak.
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