Türkiye’nin en iyi İngilizce konuşan gençleri seçilecek

-- MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan ve Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Silkü konuşması



( İZMİR ) İZMİR



- Türkiye’nin en iyi İngilizce konuşan lise ve üniversite öğrencilerinin yarışacağı Best Contest Turkey Yarışması 14-15 Nisan tarihlerinde İzmir Susuzlu Atlantis Otel’de düzenlenecek. Türkiye’nin 81 ilinden öğrencilerin davetli olduğu Best Contest Turkey Yarışması, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği’nin (ETİK) resmi, Derece Koleji’nin de ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Medical Park İzmir Hastanesi’nin sponsorlar arasında yer aldığı yarışmada ilk üçe girecek öğrencilere yaz tatili ödülü verilecek. Yarışmanın jürisinde de başta Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Prof. Dr. Sinan Bayraktaroğlu olmak üzere Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atilla Silkü gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor. Etkinliğin bu anlamda Türkiye’de ilk olduğunu açıklayan yarışma direktörü Ahmet Veli Olgundeniz, nisan ayında İzmir’de bir gençlik karnavalı havası eseceğini söyledi.



Katılım koşulları Yarışma öncesi Susuzlu Atlantis Otel’de düzenlenen basın toplantısı; İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Silkü ve Müstakil ve Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü’nün katılımı ile yapıldı. Yarışmanın amacı, “Türk insanının İngilizce bilgisi ve konuşma becerisini ödüllendirmek” olarak belirtilirken, yarışmaya katılımın ön koşulu TC vatandaşı olmak. Yarışmanın diğer katılım şartları ise şöyle; İngilizceyi Türkiye sınırları içerisinde öğrenmiş olmak, birinci ve ikinci derece yakınları arasında ana dili İngilizce olan birisi bulunmamak, İngilizcenin ana dil olarak kullanıldığı bir ülkede bir aydan fazla kalmamış olmak. Son başvuru bugün Adaylar yarışmaya katılmak için öncelikle yarışmanın resmi internet sitesi www.bestcontestturkey.com adresine girerek kaydolacak. Daha sonra kendilerini tanıtacakları İngilizce bir konuşma hazırlayıp bu konuşmayı video formatında Youtube ve benzeri sitelere yükleyerek linkini bugün saat 14.00’a kadar basvuru2018@bestcontestturkey.com mail adresine gönderecek. Başvurular yarın ön eleme kurulu tarafından değerlendirilecek ve her iki kategoride en az 10’ar aday final için İzmir’e davet edilecek. “En az bir yabancı dil” Toplantıda konuşan Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, “Türkiye’de niçin İngilizce öğrenilmez konusu, klinik ağzı ile konuşmak gerekirse sosyopatolojidir. Bu konuda yapılacak şeylerin olduğunu düşünüyorum. Uzun yıllar Kanada’da bulunan biri olarak, herkesin iki üç yabancı dili akıcı konuştuğu bir atmosfer söz konusu. Türkler de yabancı dili çok rahat konuşabilir. Sadece sistematik problemimiz var; öğretemiyoruz. Bunu orta vadede kesinlikle çözmek zorundayız. Her Türk vatandaşının en azından bir yabancı dilde kendisini ifade eder hale gelmesi konusunda sanırım herkes hemfikirdir. Biliyorsunuz, yaşlı olup hala okuma yazma becerisi olmayanların bile bir yabancı dilde kendilerini ifade edebilme becerisini kazandıracak programların gündeme alınacağından eminim. Şu an sağlık turizmi için ülke olarak 2.7 milyar dolar kazanıyoruz ama bu kapasitemizi düşündüğümüzde devede kulak bile değil. Tüm dünyanın açık hastanesi haline gelebiliriz. Turizm sektöründen kazandığımız ciro kadar sağlık turizminden kazanabiliriz” diye konuştu.

“Yabancı dilin önemini yurt dışına çıktığımızda çok iyi anlıyoruz” MÜSİAD üyeleri tarafından kurulan Derece Koleji olarak İngilizce eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, “İşadamları olarak ülkemizin hedeflerine ulaşmanın, gençlerimizin akıcı İngilizce konuşmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bizler yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu yurt dışına çıktığımızda çok iyi anlıyoruz. Fuarlara katıldığımızda birçok işadamı yanına tercüman alıyor fakat tercüman pazarlık diyalogunda sadece kelimeleri çeviriyor. Konuşmadaki o duyguyu yansıtamadığı için kendi konuşacağımız İngilizcenin geleceğimize yapacağı katkı misli misli fazla olacaktır” dedi.

15 saat yabacı dil İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, 81 il genelinde 620 okulda 5. sınıflarda 15 saat yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıfları oluşturduğunu söyledi.



Erarslan, öğrencilerin İngilizceyi öğrenmelerini sağlayacak eğitim içerikler geliştirildiğini kaydetti.