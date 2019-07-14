Türkiye’nin en genç özel dikimcisi...17 yıldır iğne ve makas ile kumaşları şık kıyafetlere dönüştürüyor Haberi

-Kumaştan ölçü alınması

-Kumaşın kesilmesi

-Kumaşın dikilmesi

-Mehmet Gökdeniz ile röportaj



( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP



- Gaziantep’te kişiye özel giysiler diken 27 yaşındaki Mehmet Gökdeniz, 17 yıldır iğne ve makas ile rengarenk kumaşları şık kıyafetlere dönüştürüyor. Türkiye’nin en genç özel dikimcisi olduğunu söyleyen Gökdeniz, yaşıtlarının bir çoğunun mesleği bıraktığını belirtirken, artık çırak yetiştiremediklerini de söyledi.



Şahinbey İlçesi’ndeki Koçak Pasajı’nda 5 yıldır kendi işyerini işleten özel dikimci Mehmet Gökdeniz, bölgede Türkiye’nin en genç özel dikimcisi olarak biliniyor. Kişiye özel olarak takım elbise, pantolon, ceket gibi giysileri diken Gökdeniz, kendinden küçük dikim ustalarının ekonomik sebeplerden mesleği bırakarak başka işlere yöneldiğini belirtirken, aynı nedenlerden çırak yetiştiremediklerini ifade etti.

Sektörde çırak bulunamaması nedeniyle yaşadıklarını anlatan Gökdeniz, bilinenin aksine sektörün geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.

Kumaşlara iğne ve makasla şık dokunuş Çocuk yaşlarda öğrendiği mesleğini icra eden Gökdeniz, 17 yıldır rengarenk kumaşlara iğne ve makas kullanarak birbirinden şık kıyafetlere dönüştürüyor. Özel dikkat ve yoğun emek ile kumaşlara şekil veren Mehmet Gökdeniz'in sadece iğne ve makas kullanarak yaptığı giysilerden en çok ilgiyi ise takım elbiseler görüyor. 27 yaşın altında dikim ustası yok Mesleğin en genç nesli olduğunu ifade eden Gökdeniz, 27 yaşın altında usta kalmadığını ifade etti.

Kendinden küçük yaştaki dikim ustalarının başka işlere yöneldiğini vurgulayan Mehmet Gökdeniz, yaşıtlarının bir çoğunun ise ekonomik sebeplerden bu işi bıraktığını kaydetti.

Çırak yetişmediğini de vurgulayan Gökdeniz, “17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleğin en genç nesli benim. Benden daha küçük çırak olarak bir nesil yetişmiyor. Bu konuda biraz mağduruz. İşlerimiz iyi çok şükür. Elemanımız olmadığından dolayı biraz müşterilere karşı mahcup oluyoruz. Alttan yetişen kalfa olarak birileri olsa daha çok müşteriye hitap edeceğiz ve daha çok müşterinin talebine karşılık vermiş olacağız. Bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada en küçük yaşta benim olduğum söylendi. 27 yaşındayım ve daha küçük yaşta özel dikimci yok. 30 küsürün üzerinde ustalarımız var ama 27 yaş altında kimse yok. Yetişen de yok aynı zamanda. Ben 27 yaşında usta olarak tekim. Vatandaşlarımız bu mesleği aslında unutmuşlar. Aslında bu bizlere atalarımızdan gelen bir kültür. Özel dikim gerçekten insanların ilgisin çeken bir giyim sektörü. Kendinizi özel hissettiriyor ve sadece size özel olarak üretiliyor. Bir firmaya sabit kalmak zorunda değilsiniz, muhtaç değilsiniz” dedi.

"Sektörün geleceği parlak" Gökdeniz, son dönemlerde işlerin arttığını ve sektörün yeniden canlandığını da kaydetti.

Sektörde geleceğin parlak olduğunu kaydeden Gökdeniz,"Unutulmuş bir sektör ama bu yeniden canlanıyor. Biraz gelişme var, müşteri talepleri yükseliyor. Genç yaşta müşterilerimiz yoktu. Onlar da gelmeye başladı.

Takım elbiselerinin fiyatı da bin liradan başlıyor, kumaşına göre değişiyor. 5 bin liraya kadar da fiyatlarımız yükseliyor. Kumaş kaliteniz ne kadar yüksek olursa fiyat da bu oranda değişiyor” şeklinde konuştu.

Özel dikimci Gökdeniz, işyerinde kişiye özel olarak hazırlanan çoraplarının da olduğunu ve çorapların üzerine müşterilerinin isimlerini yazdıklarını sözlerine ekledi.

