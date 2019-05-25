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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye’nin en genç müzehhibesi sergi açtı İzle

Türkiye’nin en genç müzehhibesi sergi açtı İzle

Sergiden görüntü

Eğitim Dönemi İslam Tezhib Sanatı 

-Röp.

( İSTANBUL ) -Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Hevin Ok’un her birisine aylarca göz nuru döktüğü 20 tezhib eseri eğitim gördüğü Yeni Doğu Kolejinde sergileniyor İSTANBUL

- Türk İslam Sanatları içinde hanımların en fazla ilgi gösterdiği tezhib sanatı her geçen gün gelişiyor. Hat sanatının tamamlayıcısı olarak, birçok eserin çok güzel desenlerle bezenmesini sağlayan müzehhiplere yenileri ekleniyor. İstanbul Bahçeşehir’deki Yeni Doğu Koleji’nde eğitim gören 12 yaşındaki Ortaokul Öğrencisi Hevin Ok, ilk şahsi tezhib sergisini açtı. Süsleme sanatının klasik desenlerini çalışan Hevin Ok, eserlerinin her birisine 1 ile 3 ay arasında emek verdiğini söyledi.

Orijinal boyalar ve çok ince kıl fırçalar kullanılarak elde edilen desenler, el yazma hatların etrafını süslüyor. Bu sanatı, 3 yıldır ders Beylikdüzünde ders aldığı Sena Okyar Koparan hanım efendiden öğrendiğini belirten Hevin Ok, büyük sabır isteyen tezhib sanatının insanı disipline ettiğini ve farklı ufuklara taşıdığını söyledi.

Bahçeşehir’deki Yeni Doğu Kolejinde eğitim dönemi kapanana kadar açık kalacak tezhib sergisi öğrenci velileri tarafından da büyük takdir görüyor. Hevin Ok, gelecek yıllarda daha büyük eserler ile sergilerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.
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