Türkiye’nin en genç muhtar adayıydı, medya patronu oldu

-gazete okuması

-detay

-röportaj

-çalışma arkadaşları detay

-medya gurupları genel müdürü açıklama



( KIRŞEHİR )- Hüseyin Can Uğurlu: “Muhtar adaylığımdaki talepler, medya alanına yöneltti” KIRŞEHİR



- Kırşehir'de, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, Kırşehir’in de en genç medya patronu oldu. Kırşehir Ahi Evran Mahallesi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan Hüseyin Can Uğurlu, muhtar adayı olarak kendisi ile birlikte birçok gence de ilham kaynağı olduğunu kendisi ile ülke genelinde 15 ‘e yakın muhtar adayının da olduğunu belirtti.

Muhtar adaylığı için seçim propagandası yaparken Kırşehir’de yerel medyanın tamamını gezdiğini anlatan Uğurlu, “Muhtar adaylığım sürecinde gazeteleri gezdim. Hepsi, ayrı ücretlerde bulundu. Bizler de gençlerimizin kamuda yer alması ve vatana hayırlı evlatlar olması için düşünüp gençlerin önünü açmak için gazete satın aldık”dedi.

Gazete, Radyo ve internet yayını yapan tv kurdu Medya yapılanmasını ticari amaç için kullanmadıklarını anlatan Uğurlu, açıklamasında, “Kırşehir’de dokuz farklı sektörde yer almaktayız. Gazeteye başlarken ilk hedefimiz ‘para transferini kaldırmak’ ve halkın sesi olmak oldu. Bu yolda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorunların çözümlerini oluşturana kadar da durmayacağız.”ifadelerini kullandı. Genç bir patronla çalışan medya gurupları genel müdürü Ferhat Yıldırım ise açıklamasında; “Hüseyin beyin genç olması bizi de heveslendiriyor. Enerjisi bizlere de yansıyor”diye konuştu.

Uğurlu, Alparslan Demirbaş Yönetimindeki Ahi Yurdu Gazetesini, altı ay önce satın alarak faaliyetlerine başlamıştı.



loading...