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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Türkiye’nin en genç il başkanından öğrencilere menemen

Türkiye’nin en genç il başkanından öğrencilere menemen

Türkiye'nin en genç il başkanı Bahattin Yıldız'ın öğrenci evine gelmesi

Sosyal Medya İsaf Öğrenci Evi Öğrenciler 

-mutfağa geçip menemen yapması
-mutfaktan renkli görüntüler
-yaptığı menemeni öğrencilerle birlikte yemesi
-yemekteki neşeli sohbet

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Siyasete menemen molası- AK Parti İl Başkanı öğrenci evinde menemen yaptı ŞANLIURFA

- Türkiye’nin en genç il başkanı olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, öğrenci evini ziyaret edip menemen yaptı. Türkiye’nin en genç AK Parti İl Başkanı olan Bahattin Yıldız, Harran Üniversitesinde okuyan öğrencilerin evine sürpriz ziyaret yaptı. Öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı daveti kırmayan Yıldız, ev adreslerini öğrenip akşam yemeğinde misafirleri oldu. Kolları sıvayan genç il başkanı, öğrenciler için acılı Urfa isotundan menemen yaptı. Daha sonra menemeni öğrencilerle birlikte yiyen Yıldız, üniversitede okuduğu dönemden kalan anılarını anlattı. Oldukça neşeli geçen yemeğin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, beraberindekilerle birlikte öğrenci evinden ayrıldı.
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