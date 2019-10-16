Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Öğrenciler destek detay

Sınır Ötesi Şahit Öğrenciler Doğuş Basın Mensupları 

-Öğrenciler röportaj
-Erdoğan Tunç konuşma

( SİVAS ) SİVAS

- Türkiye’nin en büyük yurdu olan Sivas Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e destek amacıyla Türk Bayrağı açıp dua ettiler. Yurt yerleşkesinde toplanan yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk Bayrakları ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek verdiler. Mehmetçiğe dua eden öğrenciler, harekata destek vermek amacıyla İstiklal Marşı’nı okudu. Hilal şeklini alan öğrenciler, daha sonra asker selamı durup ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, ‘Vatan Sağ Olsun’ diye haykırdı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini ifade ederek; “Sivas Binali Yıldırım Kredi Yurtlar Kampüsündeyiz. Türkiye’de 10 bin kişilik yurt diye bilinen yurt yerleşkesindeyiz. Burada kalan öğrencilerimizle birlikte Mehmetçiğin yanında olmak, onlara selamlarımızı göndermek, dualarımızı göndermek, desteklerimizi göndermek anlamında öğrencilerimiz anlamlı bir etkinliğine şahit oluyoruz. Bütün personelimiz, öğrencilerimiz, bütün kızlarımızla Mehmetçiğe selam gönderiyorlar. Dualarını gönderiyorlar, desteklerini gönderiyorlar. Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Şuan sınır ötesinde harekat yapan burada da bütün millet olarak arkasındayız, desteğimizle, gayretimizle, duamızla onların yanındayız. Maddi, manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor. Bütün Türk milleti askerlerimizin arkasında” ifadesini kullandı. (OS-VK
İlgili Foto Galeriler
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı