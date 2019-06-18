Türkiye'nin en büyük yeraltı gölü mağarasına ulaşım artık daha rahat olacak Haberi

--Yetkililerin incelemeleri

--Altınbeşik Mağarasından görüntü

--Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı İsa Akdemir ile röp.

--İbradı Belediye Başkan yardımcısı ile röp.

--Ürünlü Mahalle muhtarı ile röp.



( ANTALYA ) Türkiye'nin en büyük yeraltı mağarasına ulaşım artık daha rahat olacak- Yollarının dar olması nedeni ile ulaşımda güçlük sağlanan Altınbeşik Mağarasının yolu yenileniyor ANTALYA



- Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük yer altı gölü mağarası olan Altınbeşik Mağarasına artık ulaşım daha rahat sağlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Altınbeşik mağarası yolunu yeniledi. Yolda asfalt çalışmaları yapılırken, önümüzdeki günlerde asfaltlama işlemlerinin tamamlanarak mağaranın ziyaretçilere yeniden açılacağı bildirildi.

Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye’nin en büyük, Dünyanın 3. büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası’na ulaşımın daha kolay hale getirilmesi için çalışma başlatıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri, 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerinde kırıcı iş makineleriyle sert kayaları kırarak yolu daha geniş ve konforlu hale getirildi.

Başkan Danışmanı İsa Akdemir, İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Akdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınbeşik mağarasına ulaşım sağlayan 5 kilometrelik yolun standartlara uygun hale getirme çalışmalarının 6 ay önce başlatıldığını ve genişletme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Genişletme çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına geçtiklerini anlatan Akdemir, " Mağaraya ulaşmak için daha önceleri küçük araçlarla inilebiliniyordu. Tur otobüsleri aşağıya kadar inemiyordu ve yukarıda kalıyordu. Şimdi ise tur otobüsleri aşağıya rahatlıkla inebilecek. Altınbeşik mağarasını çok rahat bir şekilde ziyaretçilere açacağız. Özellikle Altınbeşik Mağarası Türkiye'nin en büyük yer altı gölü mağarası olması nedeniyle burayı çok önemsiyoruz. Bundan sonra Altınbeşik Mağarasına gidişli dönüşlü güvenli bir şekilde ulaşım sağlanacak." dedi.

İbradı Belediye Başkan yardımcısı Özcan Balcı, Altınbeşik Mağarası Dünyanın 3. Türkiye'nin ise en büyük yer altı gölü mağarası olduğunu söyledi.



Yaklaşık 6 aydır bir süredir yol genişletme çalışmaları başlatıldığını söyleyen Balcı."Mağaranın yolu genişletilerek standartlara ulaştırıldı. Gidiş geliş gidiş olarak yol genişletildi. 6 aydır mağaramız kapalıydı. Şu anda asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mağara önümüzdeki günlerde yeniden ziyaretçilerine açılacak" diye konuştu.

Dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarasını gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve aydınlatması güneş enerjisiyle yapılan Altınbeşik Mağarasına geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmişti.

