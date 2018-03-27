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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline gelecek olan Rami Kışlası havadan görüntülendi

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline gelecek olan Rami Kışlası havadan görüntülendi

Kışlanın havadan görüntüsü

Restorasyon Alışveriş Kütüphane Teknoloji Ziyaretçiler 

-Aktüel görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Rami Kışlası'ndaki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Eyüp’te bulunan 250 yıllık Rami Kışlası’nı, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. İstanbul Eyüp’te bulunan 250 yıllık Rami Kışlası’nı, Türkiye’nin en büyük kütüphanesi haline getirecek olan proje kapsamında restorasyon çalışmaları devam ediyor. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi. İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, restorasyonu devam eden Rami Kışlası'nın 2 ile 2,5 yıl içerisinde hizmete başlayacağını açıkladı.
Kışla, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bünyesinde kurulacak 7 milyon kitap kapasiteli Türkiye’nin en büyük kütüphanesini de hizmete sunmuş olacak. Kışlaya 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekan da inşa ediliyor. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 açık, 65 TIR olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da bulunacak. Kültürel dokusunun bozulmaması için son teknoloji ekipmanlarla restorasyonu yapılan kışlada çalışmaların tamamlanmasının ardından, kışla çevresinde bulunan yaşam alanları da yeniden organize edilecek. Kışla 250 yıllık tarihe sahip 250 yıllık geçmişi olan Rami Topçu kışlasının arşivlerdeki adı ‘Rami Çiftliği Kışlası’. Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun süre bakımsız kaldı. 80’li yıllarda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne devredildi. (SA- ÖY-
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