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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye'nin en büyük ikinci mağarasına astım ve bronşit hastaları akın ediyor İzle

Türkiye'nin en büyük ikinci mağarasına astım ve bronşit hastaları akın ediyor İzle

mağaradan detaylar

Uzunlu Lyon Efes Ziyaretçiler 

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( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Oylat mağarası, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. Görenlerin hayran kaldığı mağaraya her gün onlarca ziyaretçi geliyor. Oylat mağarası, Türkiye'nin en büyük ikinci mağaraya sahip. Mağara 750 metre uzunluğunda olup, 95 metre genişliğe sahip, sıcaklık ise hiç değişmiyor. Yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90. Mağaranın sonuna varıldığında ise 40 katlı bir binaya çıkmış oluyorsunuz. İçerde bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşmakta. Merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın içindeki ortam ise fantastik film dekorlarını andırıyor. 3 milyonluk olan bu mağaranın bir diğer özelliği ise astım ve bronşit hastası olanlara iyi gelmesi. Yer yüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınacak olan mağarayı her gün onlarca kişi geziyor. Gelenlerin gördükleri manzaraya hayran kalmamaları elde değil. Türkiye'nin çeşitli yerden gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte bu doğa harikası mağarayı gezerek keyfini çıkarıyor. Özellik astım ve bronşit hastalarının tercih ettiği Oylat mağarasında hafta içi fazla yoğunluk olmazken, hafta sonrası yoğun bir ziyaretçi geliyor. Çoğu insan astım, nefes darlığı ve bronşit için geliyor. Gelen normalde dışarıda bir kaç merdiven çıkarken zorlanırken, Oylat mağarasına geldiklerinde 500 merdiveni rahatlıkla çıktıklarını söylüyor. İçeride yapılan ışıklandırmalar mağaraya ayrı bir hava katılıyor.
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