Türkiye’nin en büyük fidanlığından 40 şehre fidan

-Fidanlıktan görüntüler

-Çalışan işçilerden görüntü

-Fidanlardan görüntü

-Orman Bölge Müdürü Temel’in açıklamaları

-Çalışan bir kadından röportaj

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( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Ülkenin akciğerinden 1 milyon fidan- Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel;- "Komşu iller başta olmak üzere 40'a yakın şehre fidan sevki yapıldı"- "Eskişehir'de çok yoğun bir talep oldu" ESKİŞEHİR



- Eskişehir'deki Türkiye'nin en büyük orman fidanlığından ‘Geleceğe Nefes Ol’ projesi kapsamında 40’a yakın ile 1 milyon fidan gönderilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ol" ismiyle başlatılan kampanyada, 11 milyon fidan 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11’de tüm Türkiye’de toprakla buluşturulacak. Bu kapsamda bin 695 dekarlık alanı ile ülkenin en büyük orman fidanlığına sahip Eskişehir’de de yoğun çalışmalar devam ediyor. Orman fidanlığında şimdiye dek 500 bine yakın fidan hazır hale getirilerek çevre illere gönderildi. Proje süresinde Eskişehir Orman Fidan Müdürlüğünde üretilen 1 milyon fidan 40’a yakın ile dağıtılacak.Projeye Eskişehir'den yoğun katılımGelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan proje için de geri sayım sürüyor. Ülke genelinde belirlenen 11 milyonluk kontenjanda sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı. Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesinden yapılıyor. Projede Eskişehir'de de 290 bin fidanın toprakla buluşturulması hedeflendi. Kampanyaya yoğun ilgi gösterilen Eskişehir'de belirlenen rakam kısa sürede geçilerek 350 bine ulaştı. Bu fidanların 30 binini yapraklı ve meyveli türler oluşturuyor. Kampanya kapsamında kentte yanmış orman alanları, yol kenarları, okul ve sağlık tesislerinin bahçelerinin yanı sıra organize sanayi bölgeleri ve cezaevlerinin çevreleri ağaçlandırılacak. Kentte, Muttalıp mevkiinde bulunan Türk Dünyası Kültür Başkentleri Ağaçlandırma Sahasında tören düzenlenecek. Sahiplenen ya da bağışlanan fidanlar, 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturulmaya devam edilecek."Eskişehir'de çok yoğun bir talep oldu"Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, "Eskişehir'de 290 bin adet fidan topraklarla buluşacak. Sanal alemde bu fidan sahiplenme konusu paylaşılıyor. Çok yoğun talep oldu. Kısa sürede yüzde 100’ü aşarak yüzde 120’lere ulaştı. Biz de 290 bin fidana ek olarak 60 bin fidan daha toprakla buluşturulacak. Bunlar için yer tespiti yaptık. Bunun için Seyitgazi ilçemizdeki suni tesis sahalarımızı sisteme dahil ettik. Eskişehir’de 100’e yakın lokasyon var. Muttalıp mevkiinde bir törenimiz olacak. Bütün Eskişehir halkımızı buraya bekliyoruz. Bizim Eskişehir Osman Böle Müdürlüğümüzün web sitesinde bu alanlarımızı koordineleri, ulaşım bilgileri hepsi yayınladık. Buradan isteyen sahaya ulaşabilir. Ülke genelinde de 11 milyon fidan içinde takip ettiğiniz gibi yüzde yüz sahiplenildi. 12 milyon hatta 12 milyon 5 yüz bine şuan açmış durumda. Eskişehir’de de durum çok iyi. Halkımız buna çok duyarlı. Bütün halkımıza bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum” dedi.

"Komşu iller başta olmak üzere 40'a yakın şehre fidan sevki yapıldı"Eskişehir’de Türkiye’nin en büyük fidanlığına sahip olduklarına değinen Temel, “Eskişehir Orman Fidanlığı, Türkiye’nin en büyük fidanlığı. Kapasite ve alan olarak en büyük fidanlığımız. Kendi dikilen fidanların tamamı üretiliyor. Artı komşu iller başta olmak üzere 40’a yakın ile de 500 bin fidan sevki yapıldı 11 Kasımdaki tören için toplamda 1 milyon fidan gönderilecek. Bunun haricinde de ilkbahar ve sonbahar döneminde milyonlarca fidanımızı üretip ülkemizin her yerini yeşillendirmek için ormanlarımıza ağaçlandırmak için gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.



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