Türkiye'nin en büyük blok ormanları fotoğraf tutkunlarını bekliyor

-Ormandan detay

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-Karabük Valisi Fuat Gürel ile röp.



( KARABÜK -ÖZEL-DRONE)- Renk cümbüşü arasında Foto-Film Festivali- Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı ve sonbaharsa eşsiz bir güzelliğe bürünen Yenice'de Foto-Film Festivali başladı KARABÜK



- Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük'ün Yenice ilçesi ormanları, sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşü ile Karabük-Yenice Foto-Film Fest Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışmasına ev sahipliği yapmaya başladı.

Yenice ormanlarında ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı. Ağaçları, derin vadileri, akarsuları ve barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen ve sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşüyle eşsiz bir görüntü oluşturan Yenice ormanları, fotoğraf ve film tutkunlarına keyifli bir zaman sunacak. Karabük Valiliği tarafından kentin bünyesinde barındırdığı doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini farklı bakış açılarıyla geniş kitlelere ulaştırmak için başlatılan Karabük-Yenice Foto-Film Fest Fotoğraf Maratonu ve Kısa Film Yarışmasında katılımcılar, endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice ormanlarını keşfetme fırsatı bulacak. Kente dair nitelikli ve sanatsal görsel bellek oluşturmak, yerel halkla farklı kentlerden gelen fotoğraf tutkunlarını buluşturarak Türk fotoğraf sanatının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışma ile koruma altında olan anıt ağaçlar tanıtılacak. Karabük Valisi Fuat Gürel, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin değerlerini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla bu yıl Karabük Foto Film Festivali adı altında bir etkinlik planladıklarını söyledi.



Kısa film yarışmasının bugün itibariyle başladığını ifade eden Gürel, "Ancak bundan daha önemlisi Foto Film Festivali inşallah önümüzdeki hafta ayın 14'ü itibariyle başlayacak. Tabi bu 7’sinde başlayacak kısa film yarışması 10 günlük süre içerisinde olacağı için bugünde başlanabilir 10’uncu gelip yapılabilir illa bugün yapılması gerekmiyor. Ama bir süreçten bahsediyoruz, festivalimizi başlatmış olduk. Kısa film yarışmasında 30 saniye ile 3 dakika arasında kısa filmler bölgeden çekilen materyallerle birleştirilip bir şekilde hazırlanmış olacak. Fotoğraf ile alaka ise özellikle çok yoğun bir talep bekliyoruz şuanda bile 200’ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz ve daha da artmasını bekliyoruz çok yoğun bir talep var. Özellikle Yenice bölgemizin beş bölgesinde değişik hazırlıklar yaptık ama illa beş bölgeyle sınırlı olması gerekmiyor değişik alanlarda fotoğraf çekilerek jüriye sunulacak ve jüri ayın 17’si itibariyle bu hem kısa film yarışmasını hem de foto safarinin değerlendirmesini yaparak inşallah 17’si akşamı da değerlendirip dereceye girenleri açıklamış olacağız" dedi.

Yarışmada dereceye girenlere ödüller verileceğini aktaran Gürel, şuları kaydetti: "Fotoğrafla alakalı birici olana 5 bin lira, ikinci olana 4 bin lira, üçüncü olana 3 bin lira, özel ödüller var. Kısa film ödülleri ise 6 bin, 5 bin, 4 bin olarak da planlanmış bununda kendi içinde özel ödülleri var. Maksadımız ilimizi, bölgemizi tanıtmak gelen misafirlerimizi burada güzel şekilde ağırlamak onlar vesilesiyle hem ülkemizde hem dünyada insanları ilimize, ilçemize çekmek. Bölgemizde değişik spor altyapıları mevcut bundan bir zaman önce otomobil yarışları düzenlendi daha önce Yenice’de dağ bisikleti yarışması yapılmıştı. Yürüyüşlerle alakalı bisiklet yarışları, fotoğraf yarışmaları gibi çok değişik yarışmalara ev sahipliği yapacak bir ile sahibiz. Yenice ormanlarının özellikle orman denizi diyebileceğimiz çok uçsuz bucaksız görüntülere sahip olduğunu biliyoruz. Gelecek misafirlerin buraları görünce mutlulukla ayrılacaklarını biliyoruz bundan dolayı da böyle bir yarışma düzenliyoruz. İlçelerimizde ki yapacağımız bu tür yarışmalarla bölgemizdeki turizm çeşitliliğini artırmayı amaçlıyoruz inşallah başaracağız." Vali Gürel, Yenice’de yapılacak yarışmaların ve etkinliklerin daha sonraki yıllarda devam edeceğini, diğer ilçelerde de buna benzer daha farklı etkinlikleri planlayacaklarını sözlerine ekledi.



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