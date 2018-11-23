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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerine seslendiler Haberi

Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerine seslendiler Haberi

öğrencilerin gönderdiği hediyelerden görüntü

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-Türkiye'nin çeşitli illerindeki okullardan öğrencilerin öğretmenler günü mesajı
-okul sıralarında ve bahçede bulunan öğrencilerden detay
-öğrencilerin hep bir ağızdan okuduğu mesajlar

( DENİZLİ )- En anlamlı Öğretmenler Günü mesajı miniklerden geldi- Hakkari’den Manisa’ya kadar Öğretmenler Günü mesajı- Öğrenciler şehit öğretmenlerini unutmadı DENİZLİ

- Denizli’de bir ortaokulun başlattığı proje ile Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören yüzlerce öğrenci, şehit öğretmenler ve görev başındaki öğretmenleri için Hakkari’den Manisa’ya kadar uzanan kutlama mesajı yayınladı. Öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlayan öğrenciler, şehit öğretmenlerini asla unutmayacaklarını söyledi.

Denizli’nin Pamukkale İlçesi’nde bulunan Raşit Özkardeş Ortaokulu’nun başlattığı “Öğretmen Olmak” projesi ile 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün en anlamlı mesajı miniklerden geldi. Okul yönetime, geçtiğimiz yıl Raşit Özkardeş Ortaokulu’nda görev yapan ve şuan Türkiye’nin farklı yerlerinde görevine devam eden öğretmenlerle iş birliği yaparak 11 farklı ilden 12 okula şehit öğretmenler adına hediyeler gönderdi, o okullardaki öğrenciler de şehit olan öğretmenleri anmak ve hala görevi başında olan öğretmenler için kısa videolar hazırladı. Denizli’nin Pamukkale İlçesi Raşit Özkardeş Ortaokulu ve Baklan ilçesi Dağal ilkokulu, Trabzon’un Tonya ilçesi Karaağaçlı İlkokulu ve Şehit Cemil Küçük Ortaokulu, Ağrı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Bingöl Ilıcalar Şehit Mansur Salcan Yatılı Bölge Ortaokulu, Ağrı’nın Patnos ilçesi Selahattin Eyyubi İlkokulu, Siirt’in Pervani ilçesi Dolusalkım İlkokulu, Bitlis’in Mutki ilçesi Akpınar Köyü İlkokulu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Altınsu Köyü Atatürk Ortaokulu, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Çağa ilkokulu, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi Mahmut Ortaokulu, Manisa’nın Soma ilçesi Ayşe Temizel Ortaokulu’nda eğitim gören yüzlerce öğrencinin proje kapsamında çektikleri videolar birleştirilerek yayınlandı. Öğrenciler hep bir ağızdan, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şehit olan öğretmenler, Lütfi Ölmez, Gülşen Batar, Erhan çakmak, Şenay Aybüke Yalçın, Emel Türkoğlu, Mustafa Akgün, Nesrin Ünügör, Bülent Ay, Dilay Kerman, Ahmet Melih Doğan ve Mustafa Özkan için, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimiz ve görevlerinin sevgiyle sürdürmekte olan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü Kutlu olsun. Hepsini saygıyla selamlıyoruz, şehit olan öğretmenlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız” dedi.

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