- Kendilerini ‘Radikal ve Özgün Gencebaycılar’ olarak tanımlayan onlarca kişi, ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın şarkı isimlerinden oluşan bir video hazırladı. Türkiye’nin dört bir yanından çekilen klipte, Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) istifası ile başlayan ve sonrasında MESAM'a kayyum atanmasına kadar varan süreçte Gencebay’a “yalnız değilsin” mesajı verildi.Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, MESAM yönetim kuruluna bir dilekçe vererek istifa etmiş ve bu dilekçede istifa nedenlerini yönetim kuruluna açıklamıştı. Dilekçe basına sızarken, gelen seri istifaların ve karşılıklı suçlamaların yer aldığı süreç sonunda MESAM'a kayyum atandı. Kamuoyunda özellikle Arif Sağ ve Orhan Gencebay üzerinden çeşitli tartışmaların fitili ateşlenirken, kendilerini ‘Radikal ve Özgün Gencebaycılar’ olarak tanımlayan onlarca kişiden Orhan Gencebay'a destek videosu geldi. Her kesimden, her siyasi görüşten, her yaştan olduklarının altını çizen Türkiye’nin dört bir yanından ‘Gencebaycılar’, kamuoyuna seslerini duyurmak için kolları sıvadı ve Orhan Gencebay’ın şarkı isimlerinden oluşan bir klip hazırladı. Klip sonunda kaleme alınan bildiride, yıllardır severek ve gönülden dinledikleri Gencebay'ın bu olay bahane edilerek hem müziğine hem kişiliğine yersiz saldırı yapıldığı belirtildi. “Sevmek yaşamanın temelidir” Klipte, Türkiye’nin dört bir yanından kadını, erkeği, genci, yaşlısı, çocuğu onlarca kişi Gencebay’ın dillerden düşmeyen şarkı isimleriyle birlikte Gencebay’a olan sevgilerini iletti. Klibi hazırlayanlar tarafından seslendirilen “Hangi söze sığar ki Orhan Gencebay? O bir müzik adamı, o bir bestekar, bağlama virtüözü ve şair. Her şeyden önce o da bir insan ve sanatçı. Orhan Gencebay, Türk müziğinde devrim yapmış bir müzik adamıdır. Bizler onu sanatıyla ve Türk müziğine yaptığı muazzam katkılarıyla tanıyor, seviyor ve anlıyoruz. O bize saygıyı, hoşgörüyü ve sabrı öğretti. Seviyoruz çünkü onun da dediği gibi sevmek yaşamanın temelidir. Berhudar ol” sözleri yer alırken, klip sonunda bir de bildiri yayınlandı. “Gerçek sevenleriyiz” Bildiride şu ifadeler yer aldı: “Bizler kendilerini gerçek Orhan Gencebay hayranları ve sevenleri olarak tanımlayanlarız. Yıllardır hem yüz yüze, hem de internet ve benzeri platformlarda çeşitli oluşumlarla bir araya geldik. Gerçek sevenleri diyoruz; çünkü bizlerin ona olan sevgisi ve saygısı en başta sanatı ile ilgilidir. Bunun dışında günlük hiçbir davranışı veya herhangi bir olay bizi bağlamaz. Son günlerde yaşanan ve Gencebay müziği ile alakasız olaylar serisi neticesinde birileri Gencebay’ı hedef göstermek, linç etmek istemekte, üstelik bunun sanatı ve kişiliği üzerinden yapmaya çalışmaktadırlar. Sosyal medya platformlarında konu çarpıtılmakta, maalesef birçok kişi siyasi yelpazedeki görüşü üzerinden değerlendirme yapmaktadır. Bizler hatasız kul olmayacağını da, bir insanın hatalarıyla sevilebileceğini de ondan öğrendik. Bu video ile anlatmak istediğimiz şey sevgili Orhan ağabeyimiz ile aramızda uzun yıllarda oluşan gönül dostluğunu, bu sevgi ve saygı köprüsünü hiçbir olay ve gücün asla yıkamayacağıdır. Yalnız değilsin Orhan ağabey.”