Türkiye’nin dört bir yanında kuaförler tek ses oldu İzle

-Saç kesiminden detaylar

-Hasan Yılmaz ile röportaj

-Genel detaylar

-Engelli bireyden görüntüler



( ESKİŞEHİR )- Kuaförlerin sosyal medyadaki yarışı çığ gibi büyüdü- Kuaförler ‘Hayat Engel Tanımaz’ hashtagi ile engellilere hizmet için yarışıyor- Proje koordinatörü kuaför Hasan Yılmaz;- “Bana gönül veren 20 tane daha arkadaşım farklı farklı şehirlerde tek yürek olduk”- “Sosyal medyadaki sesimizi dünyaya yaymayı düşünüyorum” ESKİŞEHİR



- Türkiye’nin dört bir yanında bulunan kuaförler, ‘Hayat Engel Tanımaz’ projesi ile önce Türkiye’de ardından dünyadaki engellilere hizmet için harekete geçti. Eskişehir’de kuaförlük yapan 27 yaşındaki Hasan Yılmaz ve ekibi, engelliler için unutulmayacak bir projeye imza attı. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu bu proje için Yılmaz, ilk olarak Türkiye’nin dört bir yanında kuaförlük yapan onlarca kişiye ulaştı. Her bir kuaför, ‘Hayat Engel Tanımaz’ sloganı ile bir engelli vatandaşa hizmet etmeye davet edilirken, rekabet kuaförlerin birbirlerini harekete geçirmesi sonucu hızla sosyal medyada da yayıldı. İlk olarak İzmir’den Adana’ya 20 farklı şehirden başlayan hizmet yarışı, Türkiye’nin 81 ilinden katılımlar ile çığ gibi büyüdü. Sosyal medya aracılığı ile yurt dışından da destekler beklenirken kuaförlerin bu anlamlı hareketi ise vatandaşların gönlünde adeta taht kurdu. “Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağına inanıyorum” Sıklıkla sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirten ve bu projenin de koordinatörlüğünü üstlenen Hasan Yılmaz, “‘Hayat Engel Tanımaz’ projesini düşündüm. Sosyal medyada hashtagler de açarak dünyaya yaymayı düşündüm. Sadece kendi şehrimde değil, tüm Türkiye’de böyle projeler yapmayı istiyorum. Aynı zamanda engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ziyaret edilmesini ve hizmet edilmesini amaçladık. Bana gönül veren 20 tane daha arkadaşım farklı farklı şehirlerde tek yürek olduk. Onlarla beraber bu projede yer aldık. Çok mutluyum. Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağına inanıyorum. Engelli ve bakıma muhtaç kardeşlerimiz bir tek Türkiye’de değil. Bu projeyle dünyaya açılıp böyle yerleri herkesin ziyaret etmesini ve hizmet almasını sağlayacağız. Bu projeden haberi olmayan diğer illerdeki arkadaşlarımızın da bunu gördükten sonra bize katılacağına inanıyorum” dedi.

(EG-KA



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