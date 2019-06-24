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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT çok önemli bir dinamizm gösterdi' - KAHİRE

'Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT çok önemli bir dinamizm gösterdi' - KAHİRE

"Türkiye'nin dönem başkanlığında İİT çok önemli bir dinamizm gösterdi" - KAHİRE

: - Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen ile röportajTürkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İİT'nin 50 yıllık tarihindeki en aktif, en görülür ve en etkili dönem başkanlığını yerine getirdi." dedi.
Türkiye'nin 3 yıllık dönem başkanlığı süresini AA muhabirine değerlendiren Büyükelçi Şen, bu süre içerisinde İİT'nin kuruluş gayesini oluşturan Filistin ve Kudüs meselesinde önemli sınamalarla karşılaştıklarını belirtti.
Şen bu süreçte Rohinga meselesinde çok büyük bir insani trajedi ile karşılaştıklarını, dünyanın farklı yerlerindeki farklı topluluklar ve azınlıklar meselesinin yanı sıra Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırı gibi büyük insani problemlerle karşı karşıya geldiklerini anlattı.İslamofobinin bütün dünyada tekrar yükselişe geçtiğine işaret eden Şen, "İslam dünyasının bu ortak meselelerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İİT çok önemli bir dinamizm gösterdi." dedi.

İslam Muhabir Azınlıklar Saldırı 

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