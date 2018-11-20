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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin Dıraç Fahri Konsolosluğu açıldı - DIRAÇ

Türkiye'nin Dıraç Fahri Konsolosluğu açıldı - DIRAÇ



: - Açılıştan detaylarDIRAÇ (AA) - Arnavutluk 'un batısında bulunan Dıraç kentinde Türkiye'nin Dıraç Fahri konsolosluğu törenle hizmete açıldı.Açılışa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Dıraç Fahri Konsolosu Bahadır Aksoy, Dıraç Valisi Roland Nasto ve diğer yetkililer katıldı.
Büyükelçi Yörük konuşmasında, Dıraç kentine yaptığı resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tiran'daki büyükelçiliğin yanı sıra Türkiye'nin ülkede ikinci bir temsilciliğinin bulunduğunu aktaran Yörük, şunları söyledi:"Dıraç Tiran'a yakın bir kent olmakla beraber Arnavutluk 'ta son derece önemli, hareketli ve ticari bakımdan da ağırlığı olan bir şehir. Bu öneme binaen Dıraç'ta Türk iş dünyasının, firmalarımızın büyük bir mevcudiyeti var. Aynı zamanda Dıraç limanı sadece Arnavutluk 'un değil bölgenin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir köprü, kavşak noktası vazifesini de gören bir liman."Vali Nasto, "Konsolosluğun açılması iki ülke arasındaki ilişkilerin çok yüksek dostane ve kardeş seviyesinde olmasının bir yansımasıdır." diye konuştu.
Türkiye'nin Dıraç Fahri Konsolosu Bahadır Aksoy, açılışta kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini bildirerek, "Aynı birlikteliği aynı iş birliği faaliyetleri sırasında da göstereceğinize eminim. Bizim tarafımızdan da her zaman sizlere kapımız açık olacak. Tüm Arnavut ve Türk halkına kapımız açık olacak." dedi.

Bild Yansıma İş Dünyası Irak 

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