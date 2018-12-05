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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Türkiye'nin Depremselliği' konferansı - ZONGULDAK

'Türkiye'nin Depremselliği' konferansı - ZONGULDAK

"Türkiye'nin Depremselliği" konferansı - ZONGULDAK - Salondan detaylanr - Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın konuşması Zonguldak 'ta "Türkiye'nin Depremselliği" konferansı - Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: - "Marmara'yı, Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı, Küçük Çekmece'nin önünde İstanbul ve Marmara Ereğlisi'nin önünde Tekirdağ olmak üzere 3 deprem beklemektedir" - "Birçok kimse çıkıp diyor ki, 'Her an deprem olabilir.' 1999'dan beri bu her an bir türlü gelmedi. Yaklaşık 19 yıl geçti, hala 'her an deprem olabilir' deniyor. Bu bilimsel bir yaklaşım değil"ZONGULDAK (AA) - Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Marmara'yı, Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı, Küçük Çekmece'nin önünde İstanbul ve Marmara Ereğlisi'nin önünde Tekirdağ olmak üzere 3 deprem beklemektedir." dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Depremselliği" konferansına katılan Ercan, deprem açısından Türkiye'nin en güvenli yerlerinden birinin Zonguldak olduğunu söyledi.

"Türkiye birinci derece deprem ülkesi midir? Hayır, değildir." diyen Ercan, "Türkiye'nin birinci derece deprem ülkesi olması için 8'den daha büyük depremi olması gerekiyor, oysa Türkiye'nin bugüne kadar olan en büyük depremi 8'dir. 5 yılda bir 7'den daha büyük deprem oluyor Türkiye'de, son olan deprem 2011 Van Depremi'dir. Ondan beri Türkiye büyük bir deprem yaşamadı. Dolayısıyla 2019 ve 2020 yılları Türkiye'de 7'den daha büyük bir deprem olursa benim için şaşırtıcı olmaz." şeklinde konuştu.
Ercan, ekonomisi kötü olan ülkelerde depremin adının felaket olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Çünkü sağlıklı bir yerde, sağlam yapı yapabilmek için kişisel gelirinizin yılda 25 bin dolardan daha yüksek olması gerekiyor. Türkiye'nin ulusal geliri, ki biz bununla övünüyoruz, 10 bin dolar civarında. Demek ki Türkiye'deki depremler hala felaket olmayı sürdürecektir. Demek ki depremlerden uzaklaşmak için ne gerekiyor? Ekonominizi, eğitiminizi geliştirmeniz gerekiyor." - "2045'ten önce olursa şaşırırım"Ercan, Adapazarı'nda deprem olduktan sonra "sıra Kocaeli'nde" dendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:"1999 depreminin burada olacağını biliyorduk. Şu anda da İmralı'da deprem olacağını ve aynı zamanda İstanbul'un ve Tekirdağ'ın önünde 2 tane deprem olacağını bildiğimiz gibi. Kaçınılmaz olarak buralarda bu 3 deprem olacaktır. Marmara'yı, Gemlik Körfezi'nin girişinde İmralı, Küçük Çekmece'nin önünde İstanbul ve Marmara Ereğlisi'nin önünde Tekirdağ olmak üzere 3 deprem beklemektedir.""İstanbul'da deprem hangi yılda olur? 2045'ten önce olursa şaşırırım." diyen Övgün Ahmet Ercan, "Ama birçok kimse çıkıp diyor ki, 'Her an deprem olabilir.' 1999'dan beri bu her an bir türlü gelmedi. Yaklaşık 19 yıl geçti, hala 'her an deprem olabilir' deniyor. Bu bilimsel bir yaklaşım değil. Bilim adamı net konuşmak zorundadır. Eğer hiçbir çalışma yapmazsa, her an deprem olabilir.' diyebilirsin. Bu gayet kolay. Bunun için profesör olmaya da gerek yok." dedi.
İstanbul'daki en sağlıklı yerin Anadolu yakası olduğunu vurgulayan Ercan, İstanbul'da oluşacak bir depremin bu yerin davranış özelliği nedeniyle yüzde 35 Anadolu yakasını, yüzde 65 ise Avrupa yakasını etkileyeceğini sözlerine ekledi.

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