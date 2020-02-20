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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau’daki saldırı bölgesini ziyaret etti

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın, Hanau’daki saldırı bölgesini ziyaret etti

Olay yerinden görüntü Büyükelçinin ziyareti

Terör Saldırısı Başsağlığı Irkçı Terör Silahlı Saldırı Nargile Kafe 

-Seehofer ve Bouffier’in ziyareti
-Detay

( FRANKFURT ) FRANKFURT

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, ırkçı terör saldırısının gerçekleştirildiği Almanya'nın Hanau bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Almanya'nın Hanau kentinde yerel saatle 22.00 sıralarında Heumarkt ve Kesselstadt Mahallelerinde bulunan ve Türklere ait olduğu ifade edilen nargile kafelere silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Türkiye Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, saldırının gerçekleştirildiği bölgeyi ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Büyükelçi Aydın, taziye dileklerini iletti. Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier ile olay yerine geldi. Yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelen Alman yetkililer, vatandaşlara başsağlığı dileklerini iletti.
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