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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldı - BAĞDAT

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi, İmam Kazım'ı anma etkinliklerine katıldı - BAĞDAT

- Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın İmam - ı Azam Türbesi'nden İmam Kazım Türbesi'ne kadar ziyaretçilerle birlikte yürümesi - İmam Kazım Türbesi'ne yürüyenler - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yol boyunca türbe ziyaretçileriyle selamlaşması, ikramlardan tatması - Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile röportajTürkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Bağdat 'ta Şiilerin imamı Musa el - Kazım'ı anma etkinliği kapsamında, ziyaretçilerle birlikte yürüdü.Büyükelçi Yıldız, başkent Bağdat 'taki İmam - ı Azam Türbesi'nden İmam Kazım Türbesi'ne kadar yaklaşık 5 kilometrelik yol yürüdü. Yıldız, yol boyunca türbe ziyaretçileriyle selamlaşarak, hayır çadırlarından bazılarına ziyarette bulundu. Türk Büyükelçi kendisine sunulan ikramları tadarak, burada dua etti.Yıldız'a yol boyunca Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el - Hamdani ve Şii bir din adamı eşlik etti. Büyükelçi, yürürken karşılaştığı, türbe ziyaretine gelen bir grup Azerbaycanlı vatandaşla da sohbet etti.Daha sonra AA muhabirine konuşan Büyükelçi Yıldız, şu ifadeleri kullandı:"Bu hafta İmam Kazım'ın ölüm yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sadece Irak'ın değil, Şii dünyasının farklı yerlerinden gelen insanlar burada bulunuyor. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimizle de el sıkıştık. Bu, son derece kutlu bir hafta neticede İslam dininde hiçbir ayırım tanımadığımız, saygı duyduğumuz dini şahsiyetler (Şiilerin 12 imamı). Bu insanlarla burada olmak Büyükelçiliğimiz için bir görev. Büyükelçiliğimizin yakınında ziyaret çadırımızı da kurduk. Bu hafta etkinliklere katılmaya devam edeceğiz." Bağdat 'ta, kent dışından da gelen toplulukların can güvenliklerini korumak ve olası terör saldırılarını engellemek için cuma gününe kadar sürecek İmam Kazım ziyaret etkinlikleri dolayısıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı.Irak'ın başkenti Bağdat 'ta her yıl nisan ayının ikinci haftasında Şiilerin 6. imamı olarak bilinen Musa el - Kazım'ın ölüm yılı dolayısıyla birtakım anma etkinlikleri düzenleniyor.

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