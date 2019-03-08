Türkiye’nin Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç, Türklerle buluştu - MELBOURNE
- Büyükelçi Korhan Karakoç Mount Hira Koleji ziyaretinden görüntüler - 3ZZZ radyosundaki katıldığı yayından - İlim Koleji'ndeki görüşmelerinden ve okuldaki incelemlerinden - Osmanlı Köyü Yaşlılar Evi ziyaretinden - Meadow Heights Cami ve Avustralya MÜSİAD ziyaretinden görüntülerTürkiye’nin Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç, Türklerle buluştu - Büyükelçi Korhan Karakoç, ‘‘Avustralya’daki Türk toplumun kendini kabul ettirmesi önemli bir özellik ’’MELBOURNE (AA) – Melbourne ’daki Türklere ait kurum ve kuruluşları ziyaret eden Türkiye’nin Avustralya Büyükelçisi Korhan Karakoç, ülkede yaşayan Türklerin kendilerini Avustralya toplumuna kabul ettirmesini ‘‘önemli bir özellik’’ olarak tanımladı.Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu Masası Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından Türkiye’nin Avustralya Büyükelçiliği görevine atanan Büyükelçi Korhan Karakoç Melbourne ’da temaslarda bulundu. Melbourne ’daki temaslarının ilk gününe Victoria Eyalet Hükümeti’nin Türk kökenli Yerel Yönetimler ve Küçük İşletmeler Bakanı Adem Kubilay Somyürek, milletvekilleri Hamdi Eren ve Nazlı Süleyman’ı ziyaret ederek başlayan Büyükelçi Karakoç, Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Mount Hira Koleji’nde incelemelerde bulunarak okul yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ziyaretinin ikinci gününde etnik toplumlara yönelik farklı dillerde yayın yapan 3ZZZ radyosunun Türkçe yayınına katılan ve vatandaşlara hitap eden Karakoç, daha sonra Broadmeadows Camii, Osmanlı Köyü Yaşlılar Evi, Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarına ait İlim Koleji, Meadow Heights Camisi ve Avustralya MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. - Türkler Avustralya’da çok önemli sorumluluklar ve görevler üslendi Melbourne ’daki temasları kapsamında yaptığı tespitleri AA muhabirine değerlendiren Karakoç, ‘‘Avustralya’ya ilk geldiğim günden itibaren Türk toplumunun başarı hikayelerini zaten duymaya başladım, bunları şimdi yerinde görme şansına eriştim. Açıkçası Türk Toplumunun Avustralya’da hakikaten çok önemli sorumluluklar ve görevler üslendiğini görüyorum ve bundan da büyük bir gurur duyuyorum.’’ ifadelerini kullandı. - Victoria Parlamentosu’ndaki vekillerimizin varlığı önemliKatıldığı radyo yayınında ve ziyaretleri esnasında Türk toplumunu siyaset alanında daha etkin rol almaya çağıran Büyükelçi Karakoç, bu anlamda Melbourne ’daki Türk toplumunun eyalette biri bakan 3 milletvekili ile temsil edilmelerinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.Siyaset alanındaki benzer başarıları Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde de görmeyi arzuladıklarını ifade eden Büyükelçi, ‘‘Victoria Parlamentosu’ndaki vekillerimizin varlığı da beni ayrıca memnun etti. Çünkü biz iş adamımız, iş insanımız, siyasetçimiz toplumun diğer kesimleri ne kadar birlikte olursak, ne kadar güçlü olursak o kadar Avustralya’da gücümüz ortaya koyabiliriz, Melbourne bunun güzel bir örneği.’’ dedi. - Büyükelçi Karakoç, ‘‘Avustralya Devletine de bir teşekkürü borç biliyorum’’Avustralya’da 50. yıllarını geride bırakan Türklerin bir çok alanda kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirdiğini hatırlatan Karakoç sözlerini şöyle tamamladı: ‘‘Türk toplumunun Avustralya’nın sunduğu şartlar altında ve Avustralya toplumunun kabul edeceği şeklide yükselmesi ve kendini kabul ettirmesi çok önemli bir özellik. Açıkçası bu noktada Avustralya Devletine de bir teşekkürü borç biliyorum çünkü insanlarımızın önüne bu şansı vermişler ve halkımızda bu önüne sunulan bu fırsatı iyi değerlendirmiş daha da ileri götürmek tabi bizim görevimiz.’’Büyükelçi Korhan Karakoç, Melbourne ’daki temaslarına yarın ve pazar günü yapacağı çeşitli görüşmelerle devam edecek.
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