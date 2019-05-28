"Türkiye'nin AİHM önünde en ciddi sorunu uzun tutukluluk süreleri"
AİHM görevi haziran ayında sona erecek Türk yargıç Işıl Karakaş, mahkemede geçirdiği 11 yılı DW Türkçe’ye değerlendirdi. Bu dönemdeki en önemli atılımın Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı olduğunu vurgulayan Karakaş, uzun tutukluluk sürelerinin ise Türkiye için AİHM önündeki en ciddi sorun olduğunu söyledi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım