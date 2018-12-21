Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ ödülleri sahiplerini buldu



- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında ödüller sahiplerini buldu. “Eğitim Hizmetleri Alanında” 3’üncülük ödülüne Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi layık görüldü.

TİM tarafından bu yıl üçüncü kez yapılan ve Türkiye’nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği “500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında ödüller, sahiplerine takdim edildi. “Eğitim Hizmetleri Alanında” 3’üncülük ödülüne layık görülen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin ödülünü, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç teslim aldı. (DCC-YEŞ- mb-

