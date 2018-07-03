Türkiye MS hastaları Akçakoca’da

-MS HASTALARI DERNEĞİ BAŞKANI ZEHRA ÖZTAŞ İLE RÖP.

-MS HASTASI YALÇIN ALAGÖZ İLE RÖP.



( DÜZCE - HD)- Doğu Karadeniz MS Hastaları Dernek Başkanı Zehra Öztaş:"MS hastalığı bir bin bir surat hastalığıdır" DÜZCE



- Türkiye genelinde 70'e yakın MS hastası, Doğu Karadeniz MS Hastaları Derneği aracılığıla Düzce'de bir araya gelerek hastalığın sorunları ve çözümlerini değerlendirdiler. Trabzon'da kurulan Doğu Karadeniz MS Hastaları Derneği, Türkiye’de yaşayan MS hastaları ile belli aralıklarla bilgilendirme buluşmaları düzenliyor. Bu kapsamda MS hastalı son olarak Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir araya geldi. Buluşmalar ile birlikteliği sağladıklarını ifade eden Doğu Karadeniz MS Hastaları Derneği Başkanı Sağlıkçı Zehra Öztaş, hastalığa yönelik genel ihtiyaçların neler olduğunu saptadıklarını belirtti.

Öztaş, "Ben de MS hastasıyım. Ben bu MS hastalığına bin bir surat adını verdim. Akçakoca bizim 4. durağımız. Tüm Türkiye’de bulunan MS hastalarımız ile bir araya geldik. MS hastalarının düşünceleri önemlidir. MS hastaları ailesi ve çevresiyle bir bütündür. Onların duyguları ve istekleri, arzuları, MS hastalığı teşhisi konulmasının ardından kaliteli bir yaşamları olmasını istiyoruz. MS hastalığı olan insanlarımızın bazılarını sarhoş zannediyorlar. MS dengesizdir, MS yatalaktır, MS unutkandır, MS aslında binbir surattır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastalıkla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

