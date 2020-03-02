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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MUĞLA

- Şehit askerler anısına düzenlenen konvoydan görüntüler - Araçların Türk bayraklarıyla donatılması - Vatandaşların konuşmalarıTürkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden mesajlaşarak bir araya gelen bir grup sürücü, şehitler anısına konvoy düzenlediMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir grup sürücü, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerler anısına konvoy düzenledi.
Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan sürücüler, Rıza Anter Bulvarı'ndan ilçe merkezine geldi. Bodrum Belediye Meydanı'ndan geçip Gümbet Mahallesi'ne geçen konvoya trafik polisleri de eşlik etti. Bazı noktalarda araçlardan inen gençler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.Yaklaşık 40 aracın bulunduğu konvoya yol kenarındaki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi. Gruptakiler bir süre şehir turu atarak konvoyu sonlandırdı.Grup üyelerinden Ferdi Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden bir araya gelme kararı aldıklarını belirterek "Şehitlerimiz için konvoy düzenlemek istedik. Birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik." dedi.

Sosyal Medya Şehit Muhabir İdlib Saldırı 

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