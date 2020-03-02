Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KONYA

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - KONYA

- Tırmanış bayrak açma KONYA (AA) - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde bir araya gelen 5 dağcı, Bahar Pınarı Harekatı'na destek olmak ve şehitleri anmak için 2 bin 400 rakımlı Geyik Dağları'na tırmanarak, zirvede Türk bayrağı açtı.Sabahın erken saatlerinde Seydişehir'den hareket eden 5 kişilik dağcı grup, 2 bin 400 rakımlı Geyik Dağları'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren tırmanışın ardından zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açarak, İdlib şehitlerini andı.Dağcılardan Mevlüt Üzümcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seydişehirli dağcılar olarak Bahar Pınarı Harekatı'na destek olmak ve aziz şehitlerimizi anmak için bu tırmanışımızı gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Şehit Muhabir İdlib Şili 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı