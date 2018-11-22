- Türkiye Maarif Vakfı, Afirka’da 30 Ülkede 150 Fetö Okulunu Devraldı Haberi



- Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminden sonra örgütün dünya genelinde sözde eğitim kurumlarını devralmak üzere 17 Haziran 2016’da 6721 sayılı kanunla Kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Afrika’da görüştüğü 42 ülkenin 30’u ile mutabakat sağlayarak 150 okulu devraldı. Türkiye Maarif Vakfı dünya genelindeki eğitim faaliyetlerine devam ederken Afrika’da FETÖ'ye ait okulları devralmaya devam ediyor. Vakıf, FETÖ’nün Güney Sudan’daki okulların devir işlemlerini başarıyla tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Temsilcisi ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz başkanlığındaki Türkiye heyetini kabul eden Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Erdoğan’dan övgüyle bahsederek Türkiye Maarif Vakfı’nın ülkesindeki faaliyetlerini memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Salva Kiir Mayardit, Türkiye heyetinin gelişinden memnuniyetini bildirerek genç bir devlet olduklarını, her şeye sıfırdan başladıklarını her alanda Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Mayardit, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "Yabancıların ülkemde faaliyet sürdürmesine karşıyım ancak bu dostum Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için geçerli değildir" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı, Cumhurbaşkanı Mayardit'le varılan mutabakatla Güney Sudan’daki FETÖ okullarına ait okul ve arsaların devir işlemine başladı.

Büyükelçi Hasan Yavuz, Güney Sudan’ın FETÖ okullarının devriyle Afrika'da 41 ülkedeki bütün FETÖ okullarının tamamının devir işlemin tamamlandığı kaydedildi. Türkiye Maarif Vakfı Afrika'da temasa geçtiği 41 ülkeden 30’unda 13 bin öğrenciye hizmet veren 150’den fazla okulun devri konusunda mutabakat sağladı. Nijer Ortaöğretim Bakanı Mohamed Sanoussi Elhadji Samro ve Nijer’in Ankara Büyükelçisi Salou Adama Gazibo’nun Türkiye Maarif Vakfını ziyareti vesilesiyle bir konuşma yapan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "2 Ocak 2017 tarihinde FETÖ’den devralınan 6 okulumuz 'Nijer-Türk Dostluk Okulları' adı altında başkent Niamey bölgesinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca TİKA tarafından yaptırılarak Vakfımıza devredilen okul kampüsümüz de Maarif okullarına katılmıştır. Nijer’de okul öncesinden liseye kadar tüm seviyelerde eğitim veren toplam 10 okulda yaklaşık bin 200 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Okul binaları dışında ayrıca kız ve erkek olmak üzere iki yurt binasında 193 öğrencimize hizmet vermekteyiz. Maarif okullarının Nijer eğitim hayatına anlamlı bir katkı sunabilmesi için öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra, çeşitli kültürel ve sosyal aktiviteler de düzenlemekteyiz" dedi.



